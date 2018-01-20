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    Климкин оценил инициативу о переносе места переговоров по Донбассу

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (445)

    (обновлено: )10601
    Глава МИД Украины подчеркнул, что "место формата не имеет особого значения". При этом Павел Климкин подчеркнул, что переговорный процесс тормозится нежеланием России выполнять какие-либо обязательства.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не имеет значения для достижения результата, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    УНИАН
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    Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу. Он также заявил о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Казахстане.

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    "Успокойтесь, место формата не имеет особого значения… Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства, и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию", — сказал Климкин в эфире телеканала "Интер".

    По словам министра, Минск для переговоров Трехсторонней контактной группы был выбран благодаря "относительной нейтральности Беларуси" и хорошей логистике.

    "Если это Астана? То посмотрите, где она? Минск или другое место —  абсолютно неважно", — подчеркнул глава МИД.

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    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что место переговоров по урегулированию в Донбассе, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, а "главное — соблюдение минских соглашений". 

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