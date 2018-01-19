Закон по Донбассу: когда придет конец минским соглашениям?

РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла скандальный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Документ официально определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области такие, где вооруженные формирования и оккупационная администрация установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и "отражения агрессии России" определяется решениями президента. Также на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательства обеспечить защиту гражданского населения.

В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ. Перед голосованием секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны заявил, что в тексте законопроекта есть упоминание о Минских соглашениях, и эту поправку нардепы учли в ходе голосования. Однако после утверждения документа Винник заявил журналистам в кулуарах Рады, что в принятом законе Минские соглашения не упоминаются.

"Причина в том, что природа этого пакта отличается от природы законодательного нормативно-правового акта. Мы не можем дипломатические, политические пакеты, которые имеют тенденции к изменениям — в зависимости от переговорного процесса, имплементировать в украинское законодательство", — сказал Винник и добавил, что Минские соглашения не проходили процедуру ратификации в Верховной Раде.

На данный момент на сайте парламента еще нет окончательной редакции проголосованного законопроекта, а есть только версия документа от 4 октября, когда в проект закона еще не внесли многочисленные правки. В старом варианте, соответственно, есть упоминание о Минских соглашениях.

Отметим, что депутаты проголосовали за законопроект с возможностью последующих технико-юридических правок. Это означает, что в него могут быть внесены существенные правки и окончательный вид будет понятен, скорее всего, после подписания закона президентом Петром Порошенко и публикации в прессе.

Конец "Минска"?

По оценкам экспертов, принятый законопроект противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе, особенно в политической их части. По мнению политолога Вадим Карасева, принятая законодательная инициатива ограничивает минский процесс по причине того, что "четко дает понять и предполагает соответствующие правоприменительные условия, что это конфликт не внутренний, а между Украиной и Россией.

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"Очевидно, что дипломатическим методам решения конфликта, на чем все время настаивали стороны, сейчас более четко в этом законе "подтягиваются" и экономические, и военно-стратегические, и юридические методы разрешения этого конфликта. Поэтому "Минск" как бы остается, но теперь он не является единственным и единым "якорем" для разрешения конфликта на Донбассе", — сказал Карасев в интервью корреспонденту РИА Новости Украина.

Карасев сомневается, что политическая часть Минских соглашений, как они были прописаны в 2015 году, будет реализована в ближайшее время.

"Если раньше и Украина, и наши западные партнеры, и Российская Федерация говорили о том, что только на основе Минских соглашений возможно решение конфликта, то теперь, очевидно, после принятия данного закона можно будет говорить о том, что решение конфликта на Донбассе может быть реализовано не только исходя из Минских соглашений", — уточнил политолог.

Таким образом, после принятия законопроекта по реинтеграции Донбасса вопрос урегулирования конфликта будет решаться уже в рамках не только минского формата.

"Исходя из этого закона, буква и дух которого состоит в том, что Россия — агрессор, и конфликт между Украиной и Россией, проблема оккупированной части Донбасса сможет разрешиться или будет разрешаться, очевидно, в рамках не только многосторонних и интернационализированных форматов (Минского, Нормандского, Будапештского, Женевского), а, возможно, и напрямую в двухстороннем формате, возможно в формате с присутствием США", — считает Карасев.

Политолог Руслан Бортник считает, что отныне выполнение Минских соглашений становится еще более сложным, если вообще возможным, так как разрушается конструкция Соглашений.

"Если в соответствии с ними политическое урегулирование происходит путем прямого диалога между Украиной и представителями ОРДЛО, который гарантируют и обеспечивают Германия, Франция и РФ, то закон говорит, что никаких "представителей ОРДЛО" не существует, а только "оккупационная администрация", а РФ — страна оккупант. Теперь работа Минских контактных групп может быт сорвана? А как же с большим договором о дружбе и сотрудничестве с РФ?" — уточнил эксперт.

В противоречии закона Минским соглашениям уверен также политолог Сергей Быков: "Во-первых, он полностью проваливает Минск и возможность политико-дипломатического завершения конфликта. Во-вторых, разрушает Нормандский формат. В-третьих, может спровоцировать нехилую эскалацию на Донбассе с увеличением количества жертв".

По мнению политолога Михаила Погребинского, принятием закона о Донбассе Украина вышла из минского процесса и продолжать его дальше абсолютно бессмысленно. Он уточнил, что в законе о реинтеграции Донбасса не признана субъектность самопровозглашенных республик, что "делает бессмысленным продолжение переговоров в минском формате".

"Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата. Чем он закончится, я не знаю, но я думаю, что без прямых переговоров с непризнанными республиками никакого прогресса на пути мирного урегулирования конфликта не будет и на какое-то время будет заморожен конфликт", — отметил Погребинский.