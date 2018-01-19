Закон по Донбассу: теперь Россия - наш "агрессивный" стратегический партнер

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 18 января, Рада наконец-то приняла во втором чтении многострадальный законопроект №7163 по Донбассу. Такое решение поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сокращенно этот документ называли "проектом о реинтеграции Донбасса", хотя ни единого слова о реинтеграции в нем нет. Ключевые положения нового закона уже разошлись по СМИ. Правда, опубликованного полностью текста документа еще нет.

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В то же время эксперты обратили внимание на то, что принятие закона по Донбассу создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, РФ признается "агрессором", что может стать основанием для новых всевозможных запретов, а с другой — открывает возможности для восстановления торговли с ЛДНР.

Поторгуемся с "агрессором"?

Россию Рада уже во второй раз (первый – еще в 2015 году) признала "страной-агрессором". И именно на это положение в документе делал особый упор спикер Рады Андрей Парубий, призывая депутатов к голосованию.

Согласно документу, Россия на законодательном уровне признается "инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории", а неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области — "временно оккупированными".

На Россию также возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине, в том числе органам госвласти, физическим и юридическим лицам.

Не следует исключать, что такая формулировка в будущем может иметь и другие последствия. Например, отсылка на это положение может стать основанием для дальнейших запретов всего, что так или иначе связано с РФ. Например, в виде новой серии запретов выступлений народных артистов, которые гастролируют в "стране-агрессоре", или запретов на поездки в РФ. Правда, это нанесет колоссальный удар по экономике и простым украинцам,

Любое упоминание всего, что связано с "государством-агрессором", может оказаться вне закона, говорят эксперты.

"Закон создает новую базу для дальнейшего закручивания гаек, когда все, что связано с "государством-агрессором", будет бездумно запрещаться, при использовании отсылки к этому закону", – заявил "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Торговля с ОРДЛО

Однако при всем этом, как ни парадоксально, закон открывает новые возможности для восстановления торговли с ЛДНР, несмотря на то, что перемещение грузов запрещено.

Напомним, еще в марте прошлого года СНБО принял решение о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения. В то же время законопроект №7163 предоставляет Кабмину определять порядок перемещения товаров с неподконтрольных территорий. Но зачем же его определять, если перемещение грузов запрещено?

Возможно, исполнительные органы теперь на свое усмотрение будут распоряжаться ведением экономической деятельности с ЛДНР.

При этом, по словам некоторых депутатов, опасность закона состоит в том, что теперь контролировать торговлю фактически будет армия — Вооруженные силы, Объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. А так как армия подчиняется президенту, то, значит, и роль Банковой в этой зоне (включая торговлю с неподконтрольными территориями) значительно возрастет.

Действительно, в законопроекте написано, что "порядок въезда и выезда лиц, а также перемещения товаров с/на оккупированных территориях определяется Кабинетом Министров Украины".

При этом командующий Объединенных сил с учетом безопасности обстановки "вправе ограничивать въезд лиц на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и выезд лиц из таких территорий".

"Огромная опасность заложена в том, что торговать будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, Объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, поскольку торговля и Вооруженные силы несовместимы", – заявляла вице-спикер Оксана Сыроид.

Мнение

Политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что признание России "оккупантом" не означает автоматически разрыв с ней экономических связей. А даже наоборот — речь идет о том, что дипломатические отношения на данном этапе не будут разрываться и вряд ли будет введен визовый режим.

"Исходя из этого закона, буква и дух которого состоит в том, что Россия — агрессор, и конфликт между Украиной и Россией, проблема оккупированной части Донбасса сможет разрешиться или будет разрешаться, очевидно, в рамках не только многосторонних и интернационализированных форматов (Минского, Нормандского, Будапештского, Женевского), а, возможно, и напрямую в двухстороннем формате, возможно в формате с присутствием США. Поэтому это может и долго разрешаться, но, мне кажется, это какой-то сдвиг, тем более позитивный, потому что Минский формат, казалось бы такой простой и ясный, тем не менее становился все более и более тупиковым. И этот тупик начинал превращаться в бесконечный", — заявлял Карасев РИА Новости Украина.

По материалам из открытых источников интернет