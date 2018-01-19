Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко

Руслан Бортник отметил, что благодаря "реинтеграции" Порошенко получил две тактические победы: не рассматривали законопроект об антикоррупционном суде – удалось выиграть время. Запад продолжает давить на власть в вопросе создания антикоррупционного суда, но Порошенко выбрал тактику затягивания времени.

"Теперь если закон об антикоррупционноме суде и примут, то где-то в мае, антикоррупционный суд в лучшем случае заработает под конец года, а первые решения будут уже после президентских и парламентских выборов и не повлияют на избирательную кампанию", – заявил политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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По факту, сказал Бортник, закон превратился во флаг, которым власть будет пользоваться на выборах.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.