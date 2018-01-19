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    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (360)

    (обновлено: )98602
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса президент Петр Порошенко получил "две тактические победы".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Руслан Бортник отметил, что благодаря "реинтеграции" Порошенко получил две тактические победы: не рассматривали законопроект об антикоррупционном суде – удалось выиграть время. Запад продолжает давить на власть в вопросе создания антикоррупционного суда, но Порошенко выбрал тактику затягивания времени. 

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    "Теперь если закон об антикоррупционноме суде и примут, то где-то в мае, антикоррупционный суд в лучшем случае заработает под конец года, а первые решения будут уже после президентских и парламентских выборов и не повлияют на избирательную кампанию", – заявил политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    По факту, сказал Бортник, закон превратился во флаг, которым власть будет пользоваться на выборах. 

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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