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    Аналитика и комментарии

    Хроника 18 января: реинтеграция Донбасса, Россия – агрессор, приватизация госимущества

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    Накануне украинский парламент принял закон о приватизации госимущества, президент Украины Петро Порошенко внес в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка, а Киев и ЛДНР обменялись новыми списками для обмена пленными.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 18 января, парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", при этом в ВР отказались поддержать разрыв договора о дружбе с Россией. Помимо этого непогода в Украине обесточила почти 800 населенных пунктов. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Рада приняла скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса

    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Видео
    facebook.com/UNIAN.net
    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    Верховная Рада в четверг, 18 января, приняла закон о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях). За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

    ВР отказалась поддержать разрыв договора о дружбе с Россией 

    Верховная Рада отказалась внести поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ в закон о реинтеграции Донбасса. Ранее поправка, обязывающая Кабмин разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести вопрос на голосование в зал. 

    Читайте также: Россия теперь официально агрессор. А вы как к этому относитесь? 

    Парламент принял закон о приватизации госимущества

    Парламент принял в четверг правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ. Правительство объясняет необходимость принятия закона о приватизации желанием упростить правила продажи государственных активов, ускорить приватизационные процессы.  

    Стихия разбушевалась: в Украине обесточены более 760 населенных пунктов

    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    Улицы превратились в реки. Январский ливень затопил Одессу

    В связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены, сообщает пресс-служба ГСЧС. Из-за непогоды ограничено движение на трассах в семи областях. Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" работает с ограничениями в связи с неблагоприятными погодными условиями. Жители Измаила Одесской области из-за непогоды остались без электричества, тепла и воды, а саму Одесу основательно затопило.  

    Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными 

    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки. В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных.  

    Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину

    Парламент Украины в четверг со второй попытки принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент. 

    Порошенко предложил Раде назначить главой НБУ Смолия

    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    УНИАН
    Яков Смолий. Справка

    Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. 

    МВФ назвал главный вопрос к Украине при выделении нового транша

    Создание Антикоррупционного суда и борьба с коррупцией в более широком смысле в Украине станет центральным вопросом в части выделения нового транша, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс. Он также уточнил, что это не отменяет требований по внедрению других реформ — например, пенсионной. 

    В Черниговской области избили активиста за украинский язык

    В Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз, сообщил Трушкин в Facebook. Активист отметил, что продавщица, которую он разозлил своей просьбой, является переселенкой из Донбасса. 

    Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане 

    Заживо сгорели 52 человека. Появились кадры пылающего автобуса в Казахстане. Видео
    Askar Aktleuov/Youtube
    Заживо сгорели 52 человека. Появились кадры пылающего автобуса в Казахстане

    В Казахстане сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. МВД Казахстана считает, что возгорание автобуса произошло не в результате дорожно-транспортного происшествия, а является несчастным случаем. 

    Британские ученые назвали микроволновки угрозой для человечества

    Ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета. Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, способствующим глобальному потеплению, говорится в докладе. 

    18 января Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.  

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