Хроника 18 января: реинтеграция Донбасса, Россия – агрессор, приватизация госимущества

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 18 января, парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", при этом в ВР отказались поддержать разрыв договора о дружбе с Россией. Помимо этого непогода в Украине обесточила почти 800 населенных пунктов. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада приняла скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада в четверг, 18 января, приняла закон о реинтеграции Донбасса (Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях). За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

ВР отказалась поддержать разрыв договора о дружбе с Россией

Верховная Рада отказалась внести поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ в закон о реинтеграции Донбасса. Ранее поправка, обязывающая Кабмин разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести вопрос на голосование в зал.

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Парламент принял закон о приватизации госимущества

Парламент принял в четверг правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ. Правительство объясняет необходимость принятия закона о приватизации желанием упростить правила продажи государственных активов, ускорить приватизационные процессы.

Стихия разбушевалась: в Украине обесточены более 760 населенных пунктов

В связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены, сообщает пресс-служба ГСЧС. Из-за непогоды ограничено движение на трассах в семи областях. Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" работает с ограничениями в связи с неблагоприятными погодными условиями. Жители Измаила Одесской области из-за непогоды остались без электричества, тепла и воды, а саму Одесу основательно затопило.

Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки. В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных.

Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину

Парламент Украины в четверг со второй попытки принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент.

Порошенко предложил Раде назначить главой НБУ Смолия

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

МВФ назвал главный вопрос к Украине при выделении нового транша

Создание Антикоррупционного суда и борьба с коррупцией в более широком смысле в Украине станет центральным вопросом в части выделения нового транша, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс. Он также уточнил, что это не отменяет требований по внедрению других реформ — например, пенсионной.

В Черниговской области избили активиста за украинский язык

В Прилуках Черниговской области избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз, сообщил Трушкин в Facebook. Активист отметил, что продавщица, которую он разозлил своей просьбой, является переселенкой из Донбасса.

Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане

В Казахстане сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. МВД Казахстана считает, что возгорание автобуса произошло не в результате дорожно-транспортного происшествия, а является несчастным случаем.

Британские ученые назвали микроволновки угрозой для человечества

Ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета. Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, способствующим глобальному потеплению, говорится в докладе.

18 января Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.