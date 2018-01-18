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    Британские ученые назвали микроволновки угрозой для человечества

    (обновлено: )75704
    Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, способствующим глобальному потеплению, говорится в докладе.
    Микроволновая печь
    Википедия

    КИЕВ, 18 янв - РИА Новости Украина. Ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета.

    Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, способствующим глобальному потеплению, говорится в докладе.

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    При этом специалисты отмечают, что наибольший вред окружающей среде наносит низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Ученые подсчитали, что в среднем по ЕС микроволновки потребляют количество электроэнергии, эквивалентное годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.

    Серьезное беспокойство у авторов исследования вызывают и проблемы утилизации. "Сегодня потребители склонны приобретать новую технику до того, как старая придет в негодность, так как электронные товары стали показателями статуса. В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов", — заявил доктор Алехандро Гайего Шмидт.

    Специалисты полагают, что лучшим способом уменьшить вредное воздействие СВЧ-печей будет работа с жителями, направленная на повышение эффективности использования бытовых приборов. Также владельцам микроволновок советуют корректировать время готовки в зависимости от типа продуктов и отключать электротехнику после использования.

    Ранее сообщалось, что житель британского города Вулверхемптон засунул в микроволновую печь свою голову, покрытую быстротвердеющим строительным раствором, чтобы собрать побольше лайков для своего видео на Youtube.

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