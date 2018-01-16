Ученые выяснили причины пандемии чумы, от которой умерла половина Европы

VANDERLEI ALMEIDA/AFP

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Причиной одной из крупнейших в истории Европы эпидемий чумы, известной как "Черная смерть", могли быть не крысы, а люди, предположили ученые из Университета Осло в Норвегии и Университета Феррары в Италии.

Пандемия чумы "Черная смерть" проходила с 1346 по 1353 годы и унесла жизни от 75 миллионов до 200 миллионов человек. Долгое время считалось, что чума, вызванная чумной палочкой, распространялась благодаря крысам.

Ученые из университетов Осло и Феррары считают, что не крысы, а человеческие "наружные паразиты", например, вши и блохи, стали причиной эпидемии. Как говорится в докладе, выдержки из которого опубликованы в газете Telegraph, эксперты изучили данные о смертности в ходе девяти вспышек чумы в Европе с 14-го по 19-й век и отследили ее развитие. Они создали модель распространения чумы крысами, воздушно-капельным путем, а также вшами и блохами на человеческом теле.

В семи случаях из девяти ученые наблюдали наибольшее сходстве между "человеческой" моделью распространения и вспышками чумы, чем между двумя другими альтернативами. "В то время как принято считать, что крысы и блохи на них стали причиной распространения чумы во время Второй пандемии, не существует существенного историческое и археологическое подтверждения этому факту", — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что террористы ИГ пытались получить биологическое оружие, в том числе инфекцию бубонной чумы.