наверх
16.01.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые назвали причины аномальной погоды в Европе

    (обновлено: )580
    Небывалые жара, засуха, наводнения и другие экстремальные погодные явления, которые в последние годы наблюдаются в Европе, напрямую связаны с отклонениями от привычных маршрутов высотных струйных течений в тропосфере над северной Атлантикой.
    На Британию обрушился шторм Элеонор
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Климатологи США и Швейцарии выяснили причины аномальных погодных явлений в Европе, сообщает N+1.

    Климатолог Штефан Рамсторф
    wikipedia
    Климатолог: человечество на всех парах летит к катастрофе

    Небывалые жара, засухи, наводнения и другие экстремальные погодные явления, которые в последние годы наблюдаются в Европе, напрямую связаны с отклонениями от привычных маршрутов высотных струйных течений в тропосфере над северной Атлантикой.

    Ученые доказали, что связь между аномалиями атмосферных потоков и экстремальной погодой в Европе действительно существует. В частности, отклонение северо-атлантического струйного потока на север приводит к засухам и аномальной жаре в северо-западной Европе, при этом в юго-восточной Европе в этот период увеличивается количество дождей и наводнений. При этом смещение потоков в южном направлении, наоборот, вызывает пожары в юго-восточной Европе и наводнения на Британских островах.

    Чтобы оценить отклонения атмосферных потоков, группа климатологов из США и Швейцарии под руководством Валери Труэ из Аризонского университета проанализировали данные, полученные по годовым кольцам на деревьях на Британских островах и в северо-восточном Средиземноморье, начиная с 1725 года. Для получения информации о струйных потоках с 1978 года по настоящее время ученые использовали данные современных метеорологических измерений. 

    Высотные струйные течения — ветры с большими скоростями (более 25 метров в секунду) — наблюдаются в верхних слоях тропосферы, на высотах от 5 до 16 километров. Они влияют на формирования погоды и климата в глобальном масштабе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижское соглашение по климату может быть дополнено, но не будет пересмотрено.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Активисты распыляют газ у Рады в Киеве
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты