Ученые назвали причины аномальной погоды в Европе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Климатологи США и Швейцарии выяснили причины аномальных погодных явлений в Европе, сообщает N+1.

Небывалые жара, засухи, наводнения и другие экстремальные погодные явления, которые в последние годы наблюдаются в Европе, напрямую связаны с отклонениями от привычных маршрутов высотных струйных течений в тропосфере над северной Атлантикой.

Ученые доказали, что связь между аномалиями атмосферных потоков и экстремальной погодой в Европе действительно существует. В частности, отклонение северо-атлантического струйного потока на север приводит к засухам и аномальной жаре в северо-западной Европе, при этом в юго-восточной Европе в этот период увеличивается количество дождей и наводнений. При этом смещение потоков в южном направлении, наоборот, вызывает пожары в юго-восточной Европе и наводнения на Британских островах.

Чтобы оценить отклонения атмосферных потоков, группа климатологов из США и Швейцарии под руководством Валери Труэ из Аризонского университета проанализировали данные, полученные по годовым кольцам на деревьях на Британских островах и в северо-восточном Средиземноморье, начиная с 1725 года. Для получения информации о струйных потоках с 1978 года по настоящее время ученые использовали данные современных метеорологических измерений.

Высотные струйные течения — ветры с большими скоростями (более 25 метров в секунду) — наблюдаются в верхних слоях тропосферы, на высотах от 5 до 16 километров. Они влияют на формирования погоды и климата в глобальном масштабе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижское соглашение по климату может быть дополнено, но не будет пересмотрено.