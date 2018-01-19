Стихия разбушевалась. В Украине обесточены более 760 населенных пунктов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В связи с непогодой 763 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 763 населенных пунктов в 8 областях", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Наконец-то настоящая зима! Киев замело снегом

По состоянию на 21.00 18 января в Украине наблюдался сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и г. Киеве, снег с дождем в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории страны без осадков.

Также, как уточнили в ГСЧС, движение на автомобильных дорогах Украины обеспечено, пробок нет.

Смотрите также: Улицы превратились в реки. Январский ливень затопил Одессу

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" работает с ограничениями в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также сообщалось о катастрофической ситуации в Измаиле Одесской области, где из-за непогоды жители остались без электричества, тепла и воды.