МВД Казахстана назвало причину возгорания автобуса с людьми

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Возгорание автобуса в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли люди, является несчастным случаем, считает заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Хотел бы особо отметить, что там не произошло дорожно-транспортного происшествия. В то же время никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины", — цитирует Тургумбаева агентство Sputnik Казахстан.

Он выразил надежду, что точная причина возгорания станет понятна уже в пятницу.