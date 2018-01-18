Рада приняла закон о приватизации госимущества

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Парламент принял в четверг правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ.

Такое решение на заседании Верховной Рады проголосовали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Власти в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей. В ноябре 2017 года Рада приняла законопроект "О приватизации государственного имущества" в первом чтении.

Правительство объясняет необходимость принятия закона о приватизации желанием упростить правила продажи государственных активов, ускорить приватизационные процессы. При этом в Кабмине отмечают, что закон не предполагает продажу стратегических предприятий.

Документом устанавливается новая упрощенная классификация объектов приватизации: объекты малой приватизации и объекты большой приватизации, требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации, ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов. Перечень объектов большой приватизации будет утверждаться кабмином по представлению Фонда государственного имущества Украины. Перечень объектов малой приватизации утверждается Фондом госимущества.

Законом расширяется список объектов, подлежащих приватизации. Предполагается, что продавать можно будет объекты, которые обеспечивают социальное развитие, объекты социально- культурной сферы, непрофильные активы Минобороны, Службы безопасности Украины, правоохранительных органов, госслужбы спецсвязи и защиты информации, пограничной и уголовно-исполнительной служб.

Согласно закону, покупателем объектов приватизации, в частности, не может быть государство, признанное Верховной радой Украины "государством-агрессором, а также юридические лица, в которых такое государство имеет существенное участие". Не могут также стать покупателями физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

В 2016 году Кабмин уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации. В новом списке из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах.

В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший на Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк").