наверх
18.01.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада отказалась поддержать разрыв договора о дружбе с Россией

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (321)

    (обновлено: )1017142
    Решение внести поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ в закон о реинтеграции Донбасса поддержало всего 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Депутат в Раде. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада отказалась внести поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ в закон о реинтеграции Донбасса, такое решение в четверг поддержало всего 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День Ч. Закон о реинтеграции Донбасса: последний шанс депутатов

    Парламент Украины третий день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    По состоянию на 10.50 депутаты рассмотрели 660 поправок из 673 и рассчитывают принять документ в целом до конца дня.

    Поправка, обязывающая Кабмин разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести вопрос на голосование в зал. В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.

    Смотрите также: Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Онлайн-трансляция

    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Нам нужно говорить с Донбассом". Нардеп обратился к властям. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших