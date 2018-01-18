Рада отказалась поддержать разрыв договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада отказалась внести поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ в закон о реинтеграции Донбасса, такое решение в четверг поддержало всего 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламент Украины третий день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По состоянию на 10.50 депутаты рассмотрели 660 поправок из 673 и рассчитывают принять документ в целом до конца дня.

Поправка, обязывающая Кабмин разработать и представить на рассмотрение Рады законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести вопрос на голосование в зал. В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".