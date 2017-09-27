Песков: договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной еще действует

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, поэтому, с юридической точки зрения, к нему можно обращаться, в том числе в связи с принятым в Киеве законом об образовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько актуально обращаться к данному документу в связи с кризисом в Украине и в Донбассе, а также принятием нового закона об образовании.

При этом Песков отметил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.

В понедельник президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.