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    Песков: договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной еще действует

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    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с юридической точки зрения, Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной остается в силе, он не был денонсирован.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, поэтому, с юридической точки зрения, к нему можно обращаться, в том числе в связи с принятым в Киеве законом об образовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько актуально обращаться к данному документу в связи с кризисом в Украине и в Донбассе, а также принятием нового закона об образовании.

    При этом Песков отметил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.

    В понедельник президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

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