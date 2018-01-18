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    От приятия закона о реинтеграции Донбасса выиграют трое – Золотарев

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (308)

    (обновлено: )81731
    Законопроект наделяет Петра Порошенко дополнительными полномочиями, и то, как он ими распорядится, вызывает опасения. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада посвятила два дня на текущей неделе рассмотрению поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Всего было зарегистрировано около 700 изменений в документ, и планировалось, что в среду депутаты рассмотрят оставшиеся двести. Однако оказалось, что сессионный зал — полупустой, хотя зарегистрировались 374 парламентариев.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Карасев: закон о реинтеграции Донбасса - гибрид абсурда

    Зачем было вносить такое количество поправок, когда многие из них – несущественные, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Андрей Золотарев.

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    "Сейчас все решают большие геополитические игроки, и, судя по всему, под их давлением мы видим то, что этот закон все-таки принимается. Очевидно, это прописано в "дорожной карте". Но этот закон, который должен был подвести правовую базу под реинтеграцию в состав Украины отдельных районов, он этого не делал. Это — чисто политический документ. В выигрыше (от его принятия – Ред.) — Москва, Вашингтон и Петр Порошенко, который получает дополнительные полномочия. Вопрос в том, как он ими распорядится, ведь обычной вилкой можно завтракать, ужинать, обедать, а можно и убить", — предостерег Золотарев.

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