Волга: реинтеграция? А кто может себе это все представить?

РИА Новости Украина

Реинтеграция Донбасса, если ее переводить из теоретической плоскости в практическую, порождает множество вопросов, на которые сейчас нет ответа ни у кого, считает политик Василий Волга.

Во вторник на первом в этом году заседании Рады парламентарии рассматривают во втором чтении закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (его также называют законопроектом "о деоккупации" или "о реинтеграции" Донбасса).

По стенами Рады состоялся митинг представителей ряда националистическийх организаций, которые потребовали от депутатов одобрить закон "о деоккупации", а от президента — утвердить его. Во время митинга произошли стычки активистов с правоохранителями.

"Как это будет – никто не представляет. Никто ни в Киеве, ни в Донецке, ни в Москве, ни в Вашингтоне этого не может ни представить, ни объяснить", — написал Волга на своей странице в Facebook.

И задал ряд вопросов: "Как, например, те, кто сегодня в почете в ЛДНР будут осуществлять ежедневную хозяйственную и гуманитарную деятельность с теми, кто сегодня в почете в Киеве? Каким образом будет осуществляться совместная ежедневная деятельность структур обеспечивающих национальную безопасность Украины? Каким образом мы будем просто ездить в гости друг к другу и праздновать праздники? Как ветераны АТО и ветераны Ополчения будут получать пенсии и надбавки к ним за участие в боевых действиях? Они будут ходить в один собес или в разные? Что в этой "реинтегрированной" Украине мы будем считать "агрессией", а что "защитой своей Родины"? И вообще, что отныне будет "хорошо", а что "плохо"? Что мы будем объяснять своим детям по поводу событий, которые уже четыре года разрывают и уничтожают нашу страну?"

Наконец: "Что все мы скажем матерям, женам, детям тех, кого уже не вернуть с этой войны?".

Волга напомнил, что сегодня Верховная Рада "голосует Закон, который, по мнению его инициаторов, должен создать условия для реинтеграции Донбасса в Украину".

"При этом авторы Закона с Донецком не советовались, с Луганском не разговаривали, мнения украинцев не спрашивали", — отметил политик.

По его словам, "в Донецке по этому поводу горько смеются и крутят пальцем у виска, в Киеве под Верховной Радой жгут шины, в Вашингтоне и Москве наблюдают".

"Решения нет. Все это — эксперименты. А мы с вами, что-то вроде подопытных кроликов", — резюмировал Волга.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса, определив как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Парламент Украины одобрил законопроект в первом чтении 6 октября 2017 года. Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.

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