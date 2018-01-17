Тренд дня, Донбасс: "не реинтеграция, а бессмыслица"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Народные избранники накануне так и не проголосовали скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, отложив его на неопределенный срок. Парламентарии одобрили документ в первом чтении в октябре 2017 года, а во вторник Рада обсуждала поправки в документ ко второму чтению, которых оказалось немало — почти 700.

Как писало РИА Новости Украина, если говорить о сути, "Закон о реинтеграции Донбасса" в случае принятия даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны — узаконит применение армии на Востоке без объявления войны. Россия в документе названа "агрессором", при этом исключен пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по региону. РФ обозначают как "оккупанта", а власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР — оккупационными администрациями.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в законопроекте по реинтеграции Донбасса все уже смешалось настолько, что никто уже не может разобраться зачем этот закон был подготовлен.

«Но все же, в сухом остатке очевидны несколько моментов. Первый. Закон предлагает введение ручного президентского управления военным положением. Ручного потому, что президент не столько реализует свои полномочия в рамках существующего законодательства, сколько для него выстраивается некая новая законодательная надстройка, вводящая дополнительные инструменты и расширенные полномочия для прямого управления в зоне военного конфликта», — пояснил Карасев на своей странице в Facebook.

Второй момент, по мнению эксперта, связан с датой начала войны. «Дата начала войны — это вопрос об аннексии и оккупации Крыма. Если даты нет, то Крым подвисает. И «подсказку» Лаврова о том, что у Украины есть своя территория, но «без Крыма», надо трактовать только в пользу указания даты в законе и никак иначе», - уточнил Карасев.

Но самым главным вопросом, как подчеркнул политолог, является вопрос — есть ли в законе Россия как враг в правовом смысле.

«Есть ли легализация де-факто состояния военных действий между Украиной и Россией? Если такой правовой смысл есть, то тогда в законе должны быть и правовые последствия. Это может быть разрыв дипотношений (как на этом настаивает УКРОП), блокада экономических отношений (позиция «Батькивщины»), введение визового режима и т.д», - разъяснил Карасев.

Эксперт добавил, что закон бы состоялся, если бы изначально в нем был заложен смысл правового «закрепления факта войны, нарушения государственной границы и изменения территориальной целостности государства, последствий аннексии и оккупации Крыма».

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Пресс-центр штаба АТО Донбасс: точка невозврата. Последствия "Закона о реинтеграции" — подытожил Карасев.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что закон о реинтеграции Донбасса выгоден и США, и России.

«Собственно, поэтому мы и не слышим никакой жесткой критики со стороны Кремля. И воплей о том, что этот закон "хоронит" Минские соглашения.

А те сотни проваленных поправок к закону, которые мы видим в Раде, — это одно из доказательств, что принимать можно документ, утвержденный "большими дядями», - уточнил Корнейчук.

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По его мнению, закон является чисто декларативным и не несет никаких угроз для срыва Минских соглашений, поскольку они являются международным актом, находящимся над национальным законодательством.

«Нет там разрыва дипломатических отношений с Россией. То есть — оккупант и агрессор как бы есть, но его и нет. К слову, в данном законе нет никакого упоминания о ЛДНР. Но и в Минских соглашениях вы тоже не найдете никакого ЛДНР. России выгодно вновь показать Украину, как полностью неадекватную страну, ненавидящую своих граждан на Донбассе. Ибо в законе власть полностью снимает с себя всю материальную ответственность за разрушения на Донбассе. Снимает ответственность за жизнь своих граждан там», - пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что в законе по требованию Вашингтона и Москвы прописан механизм, который в ближайшее время понадобится власти, «чтобы пояснить ура-патриотам, как российские войска пропали с Донбасса». И там можно проводить местные выборы.

Корнейчук уточнил, что Вашингтон и Москва заставили Киев прописать, что военная операция на Донбассе — это только оборонительные меры.

«То есть — ни о каком наступлении армии на Донбасс не может быть и речи. Порошенко законом пытается прикрыться от возможных судебных процессов.. Где бы пытались выяснить, почему под видом АТО с 2014-го на Донбассе используется армия. Теперь это называется "средства обеспечения национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию военной агрессии России". Кроме того, Порошенко дает ура-патриотам термин близкий к "войне", который они так хотели», - подытожил аналитик.

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По мнению Корнейчука, власти с законом о реинтеграции в очередной раз обманывают электорат. «Как и с фейком о летальном американском оружии, которое мы скоро получим. Впрочем, тех из нас, кто хочет реального мира, меньше всего волнует, под каким соусом Порошенко подаст выполнение "Минска», — резюмировал Корнейчук.

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Политэксперт Юрий Романенко считает, что ситуация в парламенте с провалом голосования по закону о Донбассе ярко демонстрирует, насколько зависим украинский правящий класс от внешнего окрика.

«Потому любую серьезную инициативу и ее перспективу нужно рассматривать сквозь призму интересов внешних игроков», - разъяснил Романенко.

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Экс-министр юстиции Елена Лукаш в свою очередь считает, что реинтеграция Донбасса «должна начаться с капитуляции партии войны».

«Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей. А пока это не реинтеграция, а бессмысленная имитация и мастурбация. Извините за физиологичность», — отметила Лукаш.

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Наряду с этим политолог Петр Олещук также обратил внимание на заявления депутатов фракции «Народный фронт» по отдельным пунктам законопроекта.

«Как поверить в конспирологию? Слушаешь зам. председателя фракции НФ Тетерука, которого спрашивают, чего они не голосовали за признание террористами т.н. ЛНР/ДНР. Он сказал, что так решили. А вот кто решил — не знает. А кто знает? Кто эти таинственные масоны, которые решают за целую фракцию так, что даже руководство не видит этих секретных процессов?» — задался вопросом Олещук.