С реинтеграцией Донбасса Киев автоматом выйдет из Минских соглашений

РИА Новости Украина

Принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается "агрессором" и "оккупантом", фактически будет означать односторонний выход Украины из Минских соглашений, что повлечет негативные для Киева последствия на внешнеполитической арене, считают эксперты. А оппозиционные политики указывают: вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию, документ может лишь резко усугубить ситуацию.

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Во вторник на первом в этом году заседании Рады парламентарии рассматривают во втором чтении закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над врмеенно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (его также называют законопроектом "о деоккупации" или "о реинтеграции" Донбасса).

По стенами Рады состоялся митинг представителей ряда националистическийх организаций, которые потребовали от депутатов одобрить закон "о деоккупации", а от президента — утвердить его. Во время митинга произошли стычки активистов с правоохранителями.

"Итак, Верховная Рада в спешном порядке рассматривает законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" в просторечии "Закон о деокупации Донбасса".

Основные моменты:

1) Россия названа оккупантом и агрессором.

2) Армия получает официальное право воевать на Донбассе а термин "АТО" отменяется.

3) Все, кто работал в органах власти самопровозглашённых республик несут уголовную ответственность.

4) Торговая блокада Донбасса усиливается.

5) Разрыв дипломатических отношений с Россией.

По-сути, принятие этого законопроекта можно расценивать как односторонний выход Украины из Минских соглашений", - написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Насколько известно, в тексте законопроекта Минские соглашения вообще не упоминаются. Критики законопроекта указывают на возможные негативные внешнеполитические последствия для Киева.

Так, нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что документ "противоречит целому ряду международных договоренностей". По его словам, в законопроекте "нет Минского процесса", между тем, международные партнеры требуют выполнения "Минска-2".

Но есть и внутриполитические последствия, и тоже — негативные.

"Самое главное, самое страшное, что мы делаем (принимая закон — Ред.), мы бросаем своих людей на Донбассе. Мы практически у них объявляем военное положение. Мы делаем им сейчас блокады, мы отключаем газ, свет, воду, не понимая того, что Донбасс- это не только территории, это люди", — сказал депутат, добавив, что "Украина… все граждане страны, должны думать, как вернуть, в первую очередь, сознание людей, умы людей, бороться за их сердца, за то, чтобы они сами хотели к нам вернуться".

По мнению Балицкогого, вместо этого, законопроект о реинтеграции Донбасса только "резко усугубляет ситуацию"

Кроме того, оппоненты лоббистов указанного законопроекта считают, что он никоим образом не приблизит мир на востоке Украины.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявлял, что закон о реинтеграции "ставит крест" на Минских соглашениях и направлен против мирного урегулирования в Донбассе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса, определив как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Парламент Украины одобрил законопроект в первом чтении 6 октября 2017 года. Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал.

Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.