Деоккупация Донбасса. Призывая к войне с РФ, нужно быть готовым к ней - Сюмар

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник, 16 января Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

По мнению народного депутата от фракции "Народный фронт" Виктории Сюмар, сегодня ничего не мешает утверждению инициативы президента.

"Когда раньше законопроект по Донбассу откладывался, это объясняли тем, что шли торги за заложников. Теперь ничего не мешает нашим партнерам по коалиции отдать свои голоса за документ. Очень странно, что оппозиция, которая очень давно поднимала вопрос необходимости принятия данного документа, сегодня говорит прямо противоположные тезисы. Они касаются того, что законопроект якобы не признает Россию агрессором. Это не правда, а наоборот законопроект впервые на уровне закона признает Россию агрессором", — отметила Сюмар.

Кроме того, политик предостерегает от необдуманных формулировок, которые навязывают парламенту отдельные депутаты.

"Относительно объявления войны и названия "мероприятия по освобождению украинской территории". Если это призыв к объявлению войны России, то нужно быть готовым воевать с Российской Федерацией. В данном случае мы говорим, что хотим освободить украинские территории от оккупантов, в том числе российских. Закон предусматривает конкретные вещи: признает Россию агрессором, дает Украине правовую позицию в международных судах, дает возможность создать все условия для освобождения украинских территорий. Как то соответствующее развитие оперативного штаба, подготовка военнослужащих, единое командование", — считает депутат.

По ее словам, голосование за этот закон покажет, кто в Раде руководствуется интересами Украины, а кто подыгрывает РФ.

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"Была озвучена позиция, что мы готовы признать Россию агрессором. Мы сегодня увидим в зале, кто объективно готов к этой позиции, а кто будет подыгрывать россиянам. Этот документ показывает политическую волю Украины к возможному самостоятельному освобождению оккупированных территорий", — подытожила Сюмар.