Кочетков: законопроект о реинтеграции Донбасса все, что мог уже сделал

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 16 января, народные депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Также к рассмотрению предложены внесенные президентом в парламент законопроекты, в частности, о Высшем антикоррупционном суде и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

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Стоит отметить, что депутаты должны были рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на последней пленарной неделе прошлого года, однако планы изменились.

Почему принятие этого законопроекта маловероятно и кому это невыгодно, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Александр Кочетков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Facebook Александр Кочетков Александр Кочетков

На вашу думку, які перспективи законопроекту про реінтеграцію Донбасу? Чи справді він буде завтра голосуватись у другому читанні?

— На моє переконання, на жаль, перспективи цього законопроекту достатньо сумнівні, щоб не сказати сумні. По-перше, він був потрібен як певний інформаційний фон для початку переговорів Волкера-Суркова, щоб посилити позицію Волкера, тобто, це був відповідний інформаційний супровід. Це вже відбулось.

Ані нашим зовнішнім партнерам, ані владі в особі президента продавлювати позицію щодо такого різкого законопроекту не потрібно. До цього законопроекту внесено безліч правок і пропозицій від депутатів, там щось близько тисячі чи навіть більше. Ми знаємо, що розглянути і врахувати всі ці правки достатньо складно. Далі. На фоні протестів біля ВР посилились розбіжності між членами коаліції – "Народним фронтом" і БПП. "Народний фронт" якраз хоче підтримувати цей законопроект, а БПП не хоче посилювати своїх потенційних політичних конкурентів на майбутніх виборах. Тому я не бачу, яким чином за небажання Адміністрації президента тиснути на депутатів цей законопроект зможе пройти. І наостанок – там безліч інших важливих законопроектів, теж контраверсійних, той же антикорупційний суд. Ще є закон щодо інтелектуальної власності, який розробив Кабмін, а його треба приймати, інакше США введуть торгівельні санкції до українських товарів. Тобто, є безліч інших питань. Вони винесуть, поговорять і, на моє переконання, не приймуть.

Тобто, закон скоріше за все будуть перерозглядати?

— Цей закон повністю виявляє відношення до Росії. Якщо ми визнаємо агресором, треба якось поступово згортати торговельні і всі інші відносини. Тому, швидше за все, розглянуть, випустять пару і якимось чином відкладуть його на майбутнє.

Якщо його проголосують, яких нам наслідків чекати? Що зміниться?

— Відразу буде достатньо жорстка реакція з боку Росії. Росія вже заявила, що готова в одноосібному порядку відкликати договір між Україною і Росією щодо визнання РФ кордонів України, тобто, вони хочуть не визнавати кордон України, хоча на сьогодні Росія визнає непорушним кордон України. Таким чином, буде тиск з боку Росії по всім напрямкам, і буде певне незадоволення з боку Європи, нам теж про це треба пам’ятати.

Що можуть нам сказати з боку Євросоюзу та США?

— Вони хочуть політичного, суто дипломатичного врегулювання цього питання. Вони не хочуть, щоб з боку України була радикальна позиція. Вони хочуть, щоб все було тихо, і якось воно там розсосеться. Наявність такого закону не дозволяє розсосатись, тому треба щось робити. Вони не хочуть нічого робити. Так, буде певний тиск, буде посилюватись риторика щодо реформ, які недостатньо йдуть, щодо корупції, яка у нас, на жаль, процвітає.

Всередині країни яких наслідків чекати?

— Якщо його приймуть або не приймуть – це однозначно посилення протистояння всередині українського політикуму між тими, хто хоче визнавати Росію агресором і між тими, хто хоче з нею торгувати. Всередині коаліції теж буде певна політична напруга. Все це – черговий крок до позачергових парламентських виборів, безумовно.

Які групи яку думку мають? Є однозначні противники?

— Безумовно. Переважно підтримує "Народний фронт". Вони, до речі, є ініціаторами певним чином цього законопроекту. 50 на 50 готові його підтримувати. Безумовно, буде підтримувати опозиція – "Батьківщина", "Самопоміч" і певним чином Ляшко, підкреслюю, певним чином, бо вони будуть наполягати на власній пропозиції. Безумовно, не будуть підтримувати Опозиційний блок і "Воля народу". Тобто, буде приблизно не вистачати голосів п'ятдесят, і де їх взяти невідомо.

Можливий компроміс з цим законопроектом? Наприклад, скажуть: цей законопроект має досить гарну основу саме для реінтеграції, але треба прибрати пункт щодо Росії?

— Дуже цікаво. Тоді ми втратимо щонайменше 150 голосів коаліції, тобто, той спектр достатньо патріотичного налаштування, безумовно, не буде голосувати. Вони, якщо буде прибрано про Росію, не будуть голосувати.

Тобто, варіантів відкласти в довгу шухляду цілком достатньо?

— Цілком достатньо варіантів, щоб його відкласти, і занадто мало варіантів, щоб він зараз пройшов через залу.

Напомним, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что закон о реинтеграции Донбасса ухудшит положение Украины в нормандской четверке.

А политический эксперт Сергей Быков полагает, что закон о реинтеграции Донбасса приведет к международным проблемам для Украины.