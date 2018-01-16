Конфликт в Донбассе спровоцировал эпидемию ВИЧ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликовано 15 января в американском издании PNAS, пишет Радио Свобода.

Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с Востока на остальную территорию страны было усилено", — сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 000 инфицированных в стране с населением около 45 млн человек.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 — 2015 годах.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.