Пожар и драки: под Радой требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса

В Киеве под зданием Верховной Рады 16 января произошли драки между митингующими и силовиками. Участники акции протеста сожгли флаг России, после чего применили слезоточивый газ.

По сообщению Управления Национальной полиции в Киеве, в столкновениях пострадал один из правоохранителей. Также был задержан протестующий.

Утром во вторник в Киеве прошел марш националистических организаций, которые требовали принять закон о реинтеграции Донбасса, закон о коллаборационистах и закон об Антикоррупционном суде. Участники акции призвали ввести санкции против "российских и пророссийских олигархов".

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Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

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