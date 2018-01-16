наверх
16.01.201814:33
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Пожар и драки: под Радой требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )65025
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Ситуация под радой
    Ситуация под радой
    Активисты распыляют газ у Рады в Киеве
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Ситуация под радой
    hromadske.ua
    Ситуация под радой
    hromadske.ua
    Активисты распыляют газ у Рады в Киеве
    Активисты распыляют газ у Рады в Киеве
    ukranews.com

    Рекомендуем

    Модель Нина АгдалЭкс-девушка Леонардо Ди Каприо оказалась "полной" для модного журнала13:38 16.01.2018
    Извержение вулкана Майон на ФилиппинахПотоки лавы и столб дыма: вулкан Майон проснулся и готовится к извержению12:22 16.01.2018
    Сексуальные ложбинки на девичьих животах: соблазнительный тренд соцсетейСамые сексуальные ложбинки мира на плоских животиках супермоделей10:58 16.01.2018
    Марш активистов национальной инициативы Стоп РеваншМарш и митинг "Стоп реванш" под Радой в Киеве10:33 16.01.2018
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в КиевеЛоб в лоб. Две иномарки мощно столкнулись на Соломенке в Киеве05:59 16.01.2018
    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосулькамиНемыслимые пейзажи Бердянска, Азовское море превращается в ледяную глыбу16:58 15.01.2018
    Зима в ОдессеСказочная зима в Одессе. Набережную заковало во льды15:05 15.01.2018
    Модель ХL Ирина КупчакУкраинская модель plus-size сразила откровенной фотосессией12:57 15.01.2018
    Прощание с народным артистом России Михаилом ДержавинымЗвезды и простые люди. В Москве прощаются с Михаилом Державиным12:07 15.01.2018
    Все фотоленты

    В Киеве под зданием Верховной Рады 16 января произошли драки между митингующими и силовиками. Участники акции протеста сожгли флаг России, после чего применили слезоточивый газ.

    По сообщению Управления Национальной полиции в Киеве, в столкновениях пострадал один из правоохранителей. Также был задержан протестующий.

    Утром во вторник в Киеве прошел марш националистических организаций, которые требовали принять закон о реинтеграции Донбасса, закон о коллаборационистах и закон об Антикоррупционном суде. Участники акции призвали ввести санкции против "российских и пророссийских олигархов".

    Смотрите также: Марш националистов к Верховной Раде

    Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

    Смотрите также: Под Радой подрались протестующие с полицией

    Ссылки по теме:
    Теги: