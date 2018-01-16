В ЕС заявили о пагубности блокады Донбасса для экономики Украины

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику.

В начале прошлого года радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта 2017 года полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

"Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", — цитирует Мингарелли во вторник УНИАН.

По данным Нацбанка Украины, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и может составить 0,5 миллиарда долларов в 2018 году.