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    В ЕС заявили о пагубности блокады Донбасса для экономики Украины

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (310)

    (обновлено: )753100
    По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, блокада Донбасса имела "огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики".
    Хьюг Мингарелли
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику.

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    В начале прошлого года радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта 2017 года полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

    "Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", — цитирует Мингарелли во вторник УНИАН.

    По данным Нацбанка Украины, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и может составить 0,5 миллиарда долларов в 2018 году.

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