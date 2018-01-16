Деоккупация Донбасса. Нужно договариваться напрямую с РФ - Балога

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

В то же время, нефракционный депутат Виктор Балога считает, что принятие нового закона по Донбассу — очередной популизм.

"На мой взгляд, для решения ряда ключевых вопросов по Донбассу достаточно того закона, который мы приняли в прошлом году с пролонгацией ещё на год. Речь идет о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, проголосованный еще в октябре. Если мы сейчас начнем с помощью разных законов подменять фундаментальные понятия, заложенные в Конституцию Украины, как-то предоставление президенту права без Верховной Рады вводить военное положение, то это в итоге приведет к развалу и Конституции, и государства", - считает Балога.

По его мнению, принятие законов — не лучший инструмент для реальной реинтеграции Донбасса в состав Украины.

"Если что-то менять кардинально, то надо говорить о реальной интеграции Донбасса, а не просто наделять Петра Порошенко новыми полномочиями. Для того, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины нужно сделать всего лишь одну вещь — сесть за стол переговоров с руководством Российской Федерации и начать договариваться. Законами мы Донбасс на вернем, для этого нужна дипломатия. Сейчас по новому закону предлагается признать РФ "агрессором". Но ведь это чистой воды популизм — Россию итак признали агрессором все страны Запада, но это не меняет ситуации на востоке Украины, где продолжается война", — резюмировал Балога.