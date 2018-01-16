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    Деоккупация Донбасса. Нужно договариваться напрямую с РФ - Балога

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (289)

    (обновлено: )72963
    По мнению народного депутата Виктор Балоги, принятие очередных законов по Донбассу вряд ли поможет реинтегрировать проблемный регион в состав Украины.
    Виктор Балога
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Украинское фото
    Пожар и драки: под Радой требуют принятия закона о реинтеграции Донбасса

    В то же время, нефракционный депутат Виктор Балога считает, что принятие нового закона по Донбассу — очередной популизм.

    "На мой взгляд, для решения ряда ключевых вопросов по Донбассу достаточно того закона, который мы приняли в прошлом году с пролонгацией ещё на год. Речь идет о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, проголосованный еще в октябре. Если мы сейчас начнем с помощью разных законов подменять фундаментальные понятия, заложенные в Конституцию Украины, как-то предоставление президенту права без Верховной Рады вводить военное положение, то это в итоге приведет к развалу и Конституции, и государства", - считает Балога.

    По его мнению, принятие законов — не лучший инструмент для реальной реинтеграции Донбасса в состав Украины.

    "Если что-то менять кардинально, то надо говорить о реальной интеграции Донбасса, а не просто наделять Петра Порошенко новыми полномочиями. Для того, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины нужно сделать всего лишь одну вещь — сесть за стол переговоров с руководством Российской Федерации и начать договариваться. Законами мы Донбасс на вернем, для этого нужна дипломатия. Сейчас по новому закону предлагается признать РФ "агрессором". Но ведь это чистой воды популизм — Россию итак признали агрессором все страны Запада, но это не меняет ситуации на востоке Украины, где продолжается война", — резюмировал Балога.

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