Эпидемия кори показала: государство Украина умерло вместе с заболевшими

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

Вакцинацию против инфекционных заболеваний проводят почти во всех странах мира, кроме самых бедных и неразвитых. Украина светится ярким невакцинированным пятном на фоне вакцинированного мирового сообщества. Если в 2013 году уровень первой вакцинации от кори в Украине был 79%, то за три года деятельности Минздрава скатился до 42%. Даже в Анголе и Центрально африканской республике охват — 49%.

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И это при том, что по заявлению Министерства здравоохранения Украины в нашей стране всего 7% отказываются от вакцинации. Это свидетельствует о том, что вакцины просто не было в достаточном количестве все эти три года. И это настоящий геноцид в центре Европы. А теперь Минздрав делает хорошую мину при плохой игре: это, мол, не мы провалили прививочную кампанию, это народ у нас темный, вакцинироваться не хочет. И в эпидемию, когда наконец вакцина появилась, тоже почему-то не хотят прививаться.

Только когда в стране начались смерти от кори, Минздрав вдруг проснулся и начал призывать родителей прививать детей. До этого санитарно-просветительская работа не была приоритетной задачей министерства, возглавляемого Ульяной Супрун. И это не удивительно — весь свой молодецкий запал Супрун и ее команда тратили на хороводы вокруг медицинской реформы, шельмование врачей и флешмобы в поддержку той же реформы, которая по сути ничего в украинском здравоохранении не меняет, кроме перераспределения скудного финансирования отрасли.

За 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, но оперативный штаб по борьбе с корью в Минздраве создали только в сентябре 2017 года, хотя Всемирная организация здравоохранения еще три года назад предупреждала о надвигающейся эпидемии. Итог печален — всего в 2017 году в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью и уже пять смертельных случаев.

После того, как за 12 дней нового года в столице корью заболело 74 человека, власти Киева запретили детям без прививок посещать учебные заведения. И родители бросились вакцинировать детей. В Киеве только за четыре дня (прививочные кабинеты работали и в выходные), с 10 по 14 января, были привиты от кори 10 763 детей.

Если бы Министерство здравоохранения сосредоточилось на своих основных функциях, и проводило последовательную работу среди населения, можно было бы избежать не только смертей, но и вспышки инфекционного заболевания как такового.

Мнение юриста

Информация о возможной эпидемии кори и запрет посещать садики и школы, вызвал новую волну возмущений в среде антипрививочников: вновь говорят о заговоре фармацевтической мафии и вреде прививок. Но поскольку вакцина, которая сейчас применяется в Украине, бельгийская и к ее качеству вопросов не возникает, то ширятся слухи, что истекает срок годности этой вакцины, поэтому и введен запрет для непривитых детей. Отказники от прививок настаивают на том, что Конституцией гарантировано право на бесплатное среднее образование, а значит ребенка, родители которого отказались от вакцинации, не имеют права не допустить в школу.

"Да, действительно, Конституцией такое право предусмотрено. Как и множество иных прав. Например, согласно ст.3 "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. ". А согласно ст.50 "Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда". Таким образом получается, что право не вакцинированного ребенка получить образование заканчивается именно в том месте, где начинается право другого ребенка на охрану его жизни и здоровья. И, к слову сказать, жизнь и здоровье, согласно все той же Конституции, важнее образования. Так же стоит напомнить, что ЕСПЧ признает в ряде случаев законным ограничение прав человека, когда общественный интерес доминирует над частным. А в вопросах эпидемиологического благополучия страны в целом несомненно, что интерес одного не привитого гражданина не сопоставим с обязанностью государства обеспечить сохранность жизни и здоровья всех остальных граждан", — разъяснил адвокат Олег Юдин.

Именно поэтому, в ст.15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" записано: "Детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарем прививок, посещение детских учреждений не разрешается".

"Поймите, нельзя ставить интересы одного эго, над интересами обеспечения безопасности государства. В одном из решений, суд рассматривая иск родителя, недовольного тем, что его ребенка не допустили к занятиям, указал следующее: "Ссылка жалобы на нарушение судом конституционного права ребенка на образование являются необоснованной, поскольку задекларированное статьей 53 Конституции Украины право на получение образования предполагает совершение этим лицом определенных действий. Такими действиями, в соответствии с п 6 "Положения о дошкольном учебном заведении" является представление родителями ребенка заявления о принятии ребенка в ДОУ, медицинской справки о состоянии ее здоровья, справки участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, согласно ст.15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", требование о том, что прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения проводится при наличии соответствующей справки учреждения здравоохранения с указанием проведенных ребенку профилактических прививок согласно календарю прививок не противоречит нормам ст. 53 Конституции Украины", - подчеркивает адвокат.

Вакцинация – это не вопрос индивидуальной свободы

Начало борьбы с вакцинацией положила публикация в 1998 году уважаемым медицинским изданием заявления Эндрю Уэйкфилда о том, что якобы вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи может стать причиной развития аутизма у детей. Заявление было опровергнуто, выяснилось, что исследования проводились с подтасовками фактов и никаких научных доказательств связи между вакциной и аутизмом не существует. Тем не менее, и по сегодняшний день противники вакцинации апеллируют к лженаучным данным Уэйкфилда.

В Украине же антипрививочная кампания достигла своего апогея десять лет назад. В 2005 году в стране во время вспышки кори заболели 45 тысяч человек и погибли пятеро. ЮНИСЕФ бесплатно выделила Украине большую партию комбинированной вакцины, чтобы избежать прогнозируемой волны эпидемии. 200 тысяч человек были иммунизированы. Однако в 2008 году в Краматорске после вакцинации индийской вакциной умер одиннадцатиклассник. Родители юноши и выводы Генпрокуратуры были единогласны — связь смерти с вакцинацией есть. Правда, две медицинские специальные следственные комиссии это отрицали. Массовую вакцинацию остановили, уровень отказов от прививок тогда вырос втрое.

В Европе же в ответ на активность антипривиочных кампаний правительства европейских стран на законодательном уровне стараются повысить защиту своих граждан от инфекций и эпидемий.

В Италии с начала 2017 года зафиксировали втрое больше случаев заражения корью, чем за весь предыдущий год. Число двухлетних детей, привитых от кори, в стране упало до 80%. Власти Италии решили сделать обязательными прививки от 12 самых распространенных болезней для детей дошкольного возраста. В связи с резким увеличением заболеваемости, правительство ужесточило наказание для "отказников" от прививок. С мая 2017 года, родители, которые не сделали необходимые прививки детям до 6-летнего возраста (когда те идут в школу), обязаны платить штраф до 7,5 тысяч евро.

Во Франции до недавнего времени обязательных прививок было три – дифтерия, столбняк, полиомиелит. Однако в связи с ростом заболеваемости, в частности корью, государство объявило о принятии нового закона — обязательной вакцинации от 11 заболеваний с 2018 года. Родители ребенка обязаны сделать ребенку прививки в предписанные национальным календарем сроки. Если вы этого не сделаете, то можете подвергнуться серьезному наказанию – за отказ и воспрепятствование прививочному процессу родитель (или любое другое лицо, выполняющее родительские обязанности) может быть наказан крупным штрафом (более 3000 евро) и тюремным заключением. Без прививок ребенка не примут в ясли, детский сад, школу, спортивный центр и так далее. При поступлении в детское заведение родители ребенка обязаны предоставить медицинскую карту с прививочным листом, а также справку от врача о том, что ребенок может посещать, например, детский сад. Если у вас не будет обязательных прививок, справку вы, конечно, не получите. Марисоль Турен, будучи министром здравоохранения Франции, то есть человеком, который отражает позицию государства, заявила: "La vaccination, ce n’est pas une question de liberté individuelle seulement" ("Вакцинация – это не вопрос индивидуальной свободы").

В Чехии можно написать отказ от прививок, но органы здравоохранения тут поступают мудрее. В стране проводится масштабная пропаганда вакцинации, постоянно пишутся статьи в газетах и выходят программы на ТВ. В школу могут не взять без прививки, придется еще поискать заведение, где вас примут. Также последнее время вводится политика штрафов. Ребенок без прививки – уплати примерно 200 евро.

Словения в Восточной Европе имеет самую строгую в мире политику вакцинации, при этом штрафы выписываются всем родителям, которые не сделали своим детям девять обязательных вакцин. Это привело к тому, что вакцинируемых стало 95%.

В Польше с прививками все серьезно. Тут они не то, чтобы обязательные, но вам будут их рекомендовать постоянно, а без них ребенка не пустят ни в сад, ни в секции, ни в школу. Во многих местах даже введены штрафы для родителей-отказников.

А в Австралии решили действовать методом "пряника" — родителям выплачивают 129 долларов на каждого ребенка, если ему будут сделаны все плановые прививки в возрасте от 18 до 24 месяцев, следующая выплата происходит, если вакцинация по плану продолжена с 4 до 5 лет. Однако, в январе 2016-го года австралийские власти запустили кампанию: "Нет прививок – нет социальных пособий". В настоящее время пособие на ребенка, которого лишают "отказников" антипрививочников, составляет 15 тысяч австралийских долларов, причем существует одноразовое пособие при рождении малыша и государственная поддержка вплоть до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Полный административный паралич Минздрава

"Эпидемия кори в Украине показывает глубину того провала, который происходит в системе здравоохранения. Мы видим уникальную ситуацию: о том, что будут вспышки кори, о том, что их количество значительно увеличится само же Министерство здравоохранения предупреждало само себя и всех нас еще год назад на своем сайте. Они знали, что так будет. Возможно, впервые в Украине есть качественная вакцина, к которой нет никаких претензий по поводу ее качества, безопасности так далее. И она уже была год назад. Минздрав совместно с международными экспертами ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими говорят, что в Украине нет никакой антивакцинальной кампании — всего 7% людей отказываются от вакцинации. Мы видим полный административный паралич административную безответственность и неспособность сделать то, что ожидают от Минздрава.. И это можно легко проследить по тем остаткам вакцин, которые хранятся в регионах, данные о которых публикуются на сайте Минздрава. И мы видим, что в тех областях, где больше всего случаев кори, мы видим десятки тысяч доз остатков вакцины и за август, и за сентябрь, октябрь… Например, в Тернопольской области как было в октябре 20 с чем-то тысяч доз вакцины, так в ноябре и осталось. То есть не было проведено ни одной вакцинации. Почему такая простую, элементарная, одна из самых простых медицинских процедур не была сделана? Ответ очень прост — за это никто не отвечает. Министерство отвечает исключительно за вечно будущую медицину, а за то, что происходит сегодня, за то, что корь распространяется и будет распространяться, нет ни одного ответственного лица", - сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По его словам, задекларированная в этом году реформа первичного звена абсолютно не приспособлена для последующих вспышек инфекционных заболеваний.

"С этими вспышками кори справимся, тем более, что корь — не такое грозное и смертельное заболевание. Но что там делать со вспышкой дифтерии, о которой уже год предупреждают? Вспышка дифтерии будет на 100%, но это уже не корь — это уже однозначно смертельная болезнь. Да, можно вакцинировать, можно предупреждать, тем более, что еще есть вакцины. Но их опять же недостаточно. И об этом никто не говорит", - предупредил Сердюк.