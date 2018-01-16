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    Аналитика и комментарии

    Соцсети негодуют: миллионы на музей жертвам Голодомора, а что живым?

    (обновлено: )708240
    Премьер пообещал – премьер сделал: на "достройку" второй очереди Музея Голодомора государство потратит 320 млн гривен. Об этом заявил накануне Владимир Гройсман. Насколько своевременны и необходимы такие траты – разбирались в соцсетях.
    Как в Киеве прошел День памяти жертв Голодоморов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Голодомор опять напомнил о себе. Но на этот раз причиной скандального обсуждения в соцсетях стал не сам исторический факт, а связанное с ним финансирование. В 2018 году Кабмин выделит 320 миллионов гривен на строительство второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв Голодоморов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

    По мнению премьера, продолжение "достройки" музея является "делом чести", поэтому финансирование проекта будет осуществляться не только из бюджета, но также из международных источников. Вот только в украинском сегменте соцсетей далеко не все согласны с главой Кабмина, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные комментарии:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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