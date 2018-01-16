Соцсети негодуют: миллионы на музей жертвам Голодомора, а что живым?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Голодомор опять напомнил о себе. Но на этот раз причиной скандального обсуждения в соцсетях стал не сам исторический факт, а связанное с ним финансирование. В 2018 году Кабмин выделит 320 миллионов гривен на строительство второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв Голодоморов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По мнению премьера, продолжение "достройки" музея является "делом чести", поэтому финансирование проекта будет осуществляться не только из бюджета, но также из международных источников. Вот только в украинском сегменте соцсетей далеко не все согласны с главой Кабмина, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные комментарии:

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook