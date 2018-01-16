Комаровский предрек украинцам опасную дифтерию после кори

Комаровский напомнил, что корь — это летучая вирусная инфекция, которая распространяется на расстояние до 100 метров, и уберечься от нее не получится ни у детей, ни у взрослых, которые болеют гораздо тяжелее.

По его словам, во время эпидемии сроки вакцинации в 1 год и в 6 лет могут сдвигаться.

Врач подчеркнул, что самое страшное, что вслед за корью "на пороге стоит дифтерия, смертность от которой достигает 50%, если вовремя не ввести противодифтерийную сыворотку, которой в Украине нет вообще".

"Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет не получится", — сказал Комаровский.

Он объяснил, что детям требуется шестикратное введение по четкому графику, а взрослым — ревакцинация каждые 10 лет.

"Дифтерия — это не один на тысячу умирает, а каждый десятый заболевший умирает, с сывороткой в стране — напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", — отметил Комаровский.

Врач уточнил, что самое страшное, когда общество принимает решение прививаться, а половина населения этого не делает.

"Это приводит к тому, что болеть начинают взрослые. А взрослые болеют намного тяжелее детей и тогда цена кори намного возрастает. Корь лечится только в инфекционных больницах. Это одна их главных особенностей кори. Половина случаев заболеваемости кори не попадает в информационное поле. Вакцина от кори есть в свободном доступе в неограниченном количестве", — уточнил Комаровский.

Напомним, 15 января сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.