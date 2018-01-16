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    Комаровский предрек украинцам опасную дифтерию после кори

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (62)

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    Авторитетный детский врач Евгений Комаровский заявил о необходимости вакцинации от кори, поскольку после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
    Видеоканал Доктор Комаровский на Youtube

    Комаровский напомнил, что корь — это летучая вирусная инфекция, которая распространяется на расстояние до 100 метров, и уберечься от нее не получится ни у детей, ни у взрослых, которые болеют гораздо тяжелее.

    По его словам, во время эпидемии сроки вакцинации в 1 год и в 6 лет могут сдвигаться.

    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP
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    Врач подчеркнул, что самое страшное, что вслед за корью "на пороге стоит дифтерия, смертность от которой достигает 50%, если вовремя не ввести противодифтерийную сыворотку, которой в Украине нет вообще".

    "Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет не получится", — сказал Комаровский.

    Он объяснил, что детям требуется шестикратное введение по четкому графику, а взрослым — ревакцинация каждые 10 лет.

    "Дифтерия — это не один на тысячу умирает, а каждый десятый заболевший умирает, с сывороткой в стране — напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", — отметил Комаровский.

    Врач уточнил, что самое страшное, когда общество принимает решение прививаться, а половина населения этого не делает.

    "Это приводит к тому, что болеть начинают взрослые. А взрослые болеют намного тяжелее детей и тогда цена кори намного возрастает. Корь лечится только в инфекционных больницах. Это одна их главных особенностей кори. Половина случаев заболеваемости кори не попадает в информационное поле. Вакцина от кори есть в свободном доступе в неограниченном количестве", — уточнил Комаровский.

    Напомним, 15 января сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.

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