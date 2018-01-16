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    Корнейчук: Украинская часть "Большой сделки" Трампа-Путина в разгаре

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (432)

    (обновлено: )94250
    США через официальный Киев начинает готовить украинское общественное мнение к подготовке амнистии в Донбассе – одному из условий проведения местных выборов, сообщает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Украинская часть "Большой сделки" между Трампом и Путиным продолжается, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его словам, сейчас идет работа с общественным мнением для дальнейших шагов.

    РИА Новости Украина
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что Россия не против, чтобы миротворцы ООН, в рамках охраны ОБСЕ, находились не только в Донбассе. Но даже вместе с ОБСЕ постоянно посещали границу с Россией, напомнил аналитик.

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    УНИАН
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    "И вопрос же не в том, как именно будет называться миссия миротворцев – охранная или нет. Главное – Россия не против их нахождения на всем Донбассе и даже на своей границе. Таким образом, Лавров продолжает продвигать в массы тот мессидж, о котором сказал Путин во время своей годовой итоговой пресс-конференции. Понятно, что нахождение миротворцев на Донбассе согласовано между Вашингтоном и Москвой", – подчеркнул Корнейчук.

    Тем временем Вашингтон через Киев начинает готовить украинское общественное мнение к подготовке амнистии на Донбассе – одному из условий проведения местных выборов, добавляет политолог.

    "Так, близкие к Банковой эксперты уже запустили в СМИ мессиджи о том, что украинцев на Донбассе надо поделить на ряд категорий. Тех, кого можно амнистировать, а кого нет. Определить, кто там был иностранным наемником. И так далее. Впрочем, механизм уже прописан Вашингтоном и Москвой. Задача Киева – внедрить его в народные массы", – уверен аналитик.

    Одновременно, считает он, Банковая начинает запускать в общество необходимые соцопросы, показывающие частичную тягу страны к миру. 

    "Так, опубликован на днях соцопрос "Демократических инициатив" и Центра Разумкова, согласно которому 36,8% украинцев выступают за амнистию рядовых украинцев, воевавших на стороне ЛДНР ("против" – 28,8%, сложно сказать – 34,4%). А за отмену торговой блокады ЛДНР выступает 40,8%. За восстановление соцвыплат жителям Донбасса – 46,4%. Но при этом Банковая пытается максимально растянуть дальнейшие шаги под видом отсутствия поддержки населения. И показать американцам: мол, нельзя спешить", – сообщил политолог.

    Он также привел другие цифры: "к примеру, внесение изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса поддерживает 28,9%. Проведение местных выборов на условиях боевиков (четко манипулятивный вопрос, поскольку есть условия международных Минских соглашений) — 12,2%. Формирование местных органов власти на Донбассе только из местных представителей (очередной манипулятивный вопрос) — 17,1%".

    "В общем и целом, процесс "перезапуска" Минских соглашений идет. Но не так быстро, как хотелось бы. Но быстро и не получится, поскольку он завязан на множестве факторов "Большой сделки". А вот Порошенко очень надеется, что процесс растянется до президентских выборов. И Донбасс не сможет проголосовать…", – подытожил Корнейчук.

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