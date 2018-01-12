В Украине оценили преимущества оружия США перед советским

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua сравнил гранатометы американского и советского производств.

"Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точность попадания в цель с первого выстрела. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших Вооруженных сил", — заявил руководитель государственной компании.

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По его словам, преимущества американского оружия перед советскими образцами возникает "благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле". "Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров", — добавил Барбул.

Барбул заявил, что в стране наблюдается дефицит патронов к западным калибрам. "Кроме стрелковых калибров, дефицитные и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом. Но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине", — сказал директор "Спецтехноэкспорта".

Гранатомет PSRL (Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) создан американской компанией AirTronics USA на основе советского РПГ-7. Поставки данного оружия из США на Украину начались в 2016 году.

Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.