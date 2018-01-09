У "Азова" уже есть летальное оружие США - соцсети

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Исследовательская поисковая сеть BellingCat анонсировала статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства. Об этом сообщил ведущий исследователь проекта по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

"Много шума вокруг согласия правительства США на продажу Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе изготовленное в США летальное вооружение уже есть у батальона "Азов". Скоро выйдет новый MinskMonitor", — сообщил Толер в микроблоге в Twitter.

Читайте также: Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

В комментариях он добавил, что речь идет о поставках за июль 2017 года.

twitter.com/AricToler, 8 января 2018

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будут использовать "только в случае провокаций", а не для эскалации конфликта в Донбассе. В Госдепе заявили, что решение о поставках приняли для защиты Украины, ее территориальной целостности.