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    Политика

    У "Азова" уже есть летальное оружие США - соцсети

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (116)

    (обновлено: )95507
    На линии фронта в Донбассе изготовленное в США летальное вооружение уже есть у батальона "Азов", сообщил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.
    Полк Азов
    @tabir.azovec

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Исследовательская поисковая сеть BellingCat анонсировала статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства. Об этом сообщил ведущий исследователь проекта по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

    "Много шума вокруг согласия правительства США на продажу Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе изготовленное в США летальное вооружение уже есть у батальона "Азов". Скоро выйдет новый MinskMonitor", — сообщил Толер в микроблоге в Twitter.

    Читайте также: Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

    В комментариях он добавил, что речь идет о поставках за июль 2017 года.

    twitter.com/AricToler, 8 января 2018

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будут использовать "только в случае провокаций", а не для эскалации конфликта в Донбассе. В Госдепе заявили, что решение о поставках приняли для защиты Украины, ее территориальной целостности.

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