СМИ узнали, где Украина будет хранить летальное оружие США

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Летальное оружие, которое Украина получит от США, будет храниться вдали от позиций украинских военных в Донбассе, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, вооружения будут находиться в пунктах дислокации американского военного персонала. В настоящее время их база располагается на западе Украины, однако в будущем ее могут перенести ближе к центральной части страны.

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Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения оно будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будут использовать "только в случае провокаций", а не для эскалации конфликта в Донбассе. В Госдепе заявили, что решение о поставках приняли для защиты Украины, ее территориальной целостности.