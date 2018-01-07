Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шэнон

Красавица 29-летняя Шэнон Ирке на протяжении нескольких лет была морским пехотинцем в Армии США, но позднее девушка решила оставить службу и стать более женственной.

"Служба в морской пехоте научила меня быть собранной во время критических ситуаций, а также защищать не только свои семьи, но и ребят, которые служат вместе с тобой. Там я должна была доказать мужчинам, что могу быть такой же сильной, и я сделала это", — пишет Шэнон на своей странице в Instagram.

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Ирке решила попробовать себя в качестве модели. Она регулярно делится со своими подписчиками фотографиями в бикини и нижнем белье, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

"На службе я получила звание сержанта, ещё у меня есть степень бакалавра в сфере науки. Я рада, что люди видят во мне серьёзного собеседника, а не пустышку", — пишет Шэнон.

Держать себя в отличной форме ей помогают изнурительные тренировки, которые включают в себя ещё и пробежки на большие расстояния, а также посещение спортзала не менее четырех раз в неделю. Как заявила сама Шэнон, диетами она всячески пренебрегает, поскольку очень любит вкусную еду, включая фастфуд и французскую выпечку.