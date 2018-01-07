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    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шэнон

    (обновлено: )164
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон
    shannonihrke

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    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шенон

    Красавица 29-летняя Шэнон Ирке на протяжении нескольких лет была морским пехотинцем в Армии США, но позднее девушка решила оставить службу и стать более женственной.

    "Служба в морской пехоте научила меня быть собранной во время критических ситуаций, а также защищать не только свои семьи, но и ребят, которые служат вместе с тобой. Там я должна была доказать мужчинам, что могу быть такой же сильной, и я сделала это", — пишет Шэнон на своей странице в Instagram.

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    Ирке решила попробовать себя в качестве модели. Она регулярно делится со своими подписчиками фотографиями в бикини и нижнем белье, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

    "На службе я получила звание сержанта, ещё у меня есть степень бакалавра в сфере науки. Я рада, что люди видят во мне серьёзного собеседника, а не пустышку", — пишет Шэнон.

    Держать себя в отличной форме ей помогают изнурительные тренировки, которые включают в себя ещё и пробежки на большие расстояния, а также посещение спортзала не менее четырех раз в неделю. Как заявила сама Шэнон, диетами она всячески пренебрегает, поскольку очень любит вкусную еду, включая фастфуд и французскую выпечку.

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