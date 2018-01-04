Геращенко: Германия и Франция стараются "не злить Москву" оружием для Украины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Германия и Франция стараются "не злить Москву" предоставлением Киеву оборонительного оружия.

"Заявление министра иностранных дел Германии Габриэля относительно негативного и скептического отношения к предоставлению Украине оружия. Мы очень ценим наших партнеров по нормандскому формату, Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира в Донбассе и миротворческие усилия", — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, если бы именно Германия и Франция не заблокировали в НАТО ПДЧ (план действий по членству) для Украины и Грузии, нормандский формат мог бы и не появиться. Она заявила, что Париж и Берлин заблокировали продвижение Украины в НАТО. "Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы — это сильная армия", — добавила Геращенко.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве заявил, что Германия скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут помочь урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будут использовать "только в случае провокаций", а не для эскалации конфликта в Донбассе. В Госдепе заявили, что решение о поставках приняли для защиты Украины, ее территориальной целостности.