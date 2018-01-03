Глава МИД сообщил, как в Украине будет использоваться оружие из США

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны ополченцев, но не для эскалации конфликта на востоке Украины, сообщает сайт телеканала NewsOne.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов, и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению градуса конфликта", — сказал Климкин на пресс-конференции в среду.

Министр отметил, что решение Трампа о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения несет как символический, так и практический характер.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия в Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.