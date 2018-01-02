Порошенко анонсировал получение Украиной летального оружия из США

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"В этом году… мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США", — написал Порошенко в Twitter во вторник.

Цього року військовий бюджет нашої країни складе рекордні 86 млрд грн.



Ми отримаємо летальну оборонну зброю від наших партнерів із США. І продовжимо зміцнювати українську армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва.

#НоваАрмія pic.twitter.com/cBCHLmrsQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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