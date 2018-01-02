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    Политика

    Порошенко анонсировал получение Украиной летального оружия из США

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (112)

    (обновлено: )31604
    В этом году военный бюджет Украины составит рекордные 86 миллиардов гривен, сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, власти продолжат укреплять армию "новейшей военной техникой отечественного производства".
    Президент Украины Петр Порошенко
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

    "В этом году… мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США", — написал Порошенко в Twitter во вторник.

    Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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