США: безопасность и суверенитет Украины зависят от борьбы с коррупцией

пресс-служба Минобороны Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над "иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции".

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в статье для издания "Новое время".

"Спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе", — заявила она.

Йоанович отметила, что коррупция — это не просто политическая проблема, коррупция сдерживает иностранные инвестиции.

"В опросах и разговорах часто называют коррупцию ключевой проблемой, препятствующей прогрессу. Подавляющее большинство людей считают, что политики ставят свои личные интересы выше общественного блага (…) Безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции, без чего ни одна страна не может создать институты, устойчивые как к внешнему вмешательству, так и к внутренним манипуляциям", — отметила Йованович.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам выразил уверенность, что топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех направлениях. По мнению Луценко, эти направления – это госпредприятия, таможня и недра.