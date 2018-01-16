Как в Европе. Украина закупила миллион бельгийских вакцин против кори

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не покупать поддельные справки о прививках, а действительно вакцинировать детей.

"Закуплены качественные бельгийские вакцины, по состоянию на 1 января 2018 года у нас есть 516 тысяч доз. В апреле мы ожидаем поставку еще миллион доз, они уже оплачены. Каждую неделю мы переразделяем, если есть недостаток в одной области", — отметила Супрун.

Отметим, что с начала года в Украине заболели почти 1300 человек.

По словам министра в стране достаточно вакцин. Сейчас в больницах используют бельгийские сыворотки, и всем должно хватить. Для детей они бесплатные, а вот взрослым придется платить. Только в столице за 4 дня вакцинировали почти 11 тысяч детей и 16 взрослых.

Напомним, 15 января сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.