Сначала язык и корабли, а дальше? Венгрия и Польша нацелились на Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Венгрия продолжает давить на Украину законом об украинизации. Впрочем, несмотря на шквал критики в адрес нашей страны, не все так однозначно. Видя слабость украинского государства, наши соседи в первую очередь преследует свои национальные интересы, в том числе территориальные.

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Под эгидой защиты языка и своих нацменьшинств, страны не упускают возможности напомнить об исторической принадлежности украинских территорий.

Польские корабли Львов и Тернополь

На днях сети всколыхнула новость о том, что в Польше решили назвать новые корабли, произведенные в Китае, в честь городов "на бывших польских восточных территориях".

Речь идет о территориях нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши (с 1918 года по 1939 год).

Новый глава МИД Польши сделал заявление о проблемах с Украиной.

Как сообщает Radio Szczecin, первый корабль будет носить название Lwów (Львов), другие получат названия Tarnopol (Тернополь) и Wilno (Вильнюс).

"Мы меняем названия кораблей, которые уже готовы на китайских верфях… Мы хотим, чтобы их назвали в честь бывших польских городов на восточных приграничных землях", – заявил представитель госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

При этом он уверен, что названия новых польских кораблей никак не спровоцируют скандал или политические споры.

Бжезицкий напомнил, что парусный корабль "Львов" уже был в польском флоте перед Второй мировой войной, поэтому новое название "не должно быть политически спорным".

Напомним, что в 2017 году Польша рассматривала возможность размещения на страницах новых паспортов изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Однако тогда это вызвало критику со стороны Украины.

Новые обвинения от Венгрии

Новую порцию обвинений выдвинула Украине Венгрия.

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменшин на украинский язык.

По словам Сийярто, Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", — сказал он.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", — добавил министр.

Напомним, с минувшей осени новый украинский закон "Об образовании" стал зерном раздора между Украиной и Венгрией.

Поначалу с Киевом пытались решить вопрос дипломатическим путем. Однако, когда стало ясно, что "борьба с русским духом" для президента Петра Порошенко важнее, Будапешт начал выступать с крайне резкими заявлениями.

Дошло до того, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

Однако в Минобразования Украины не согласны с критикой и призывают не спекулировать на этом вопросе. В ведомстве ссылаются на то, что Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять 7 статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

Хотя комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.

Но, несмотря на решение Венецианской комиссии по закону об образовании, Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Киева.

По материалам из открытых источников интернет