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    В Киеве родители покупают фиктивные справки детям о прививке от кори - СМИ

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (61)

    (обновлено: )28911
    По словам директора Департамента науки и образования КГГА Елены Фиданян, не пустить ребенка в школу или не допустить в класс для занятий могут лишь в том случае, если у ребенка есть все признаки кори на лицо.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за ажиотажа с прививками от кори, резко возросло количество обращений за фиктивными справками о том, что ребенок привит или же переболел корью, сообщает "Город Киев".

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    Проконтролировать этот процесс, — на самом деле была ли прививка, или же справка куплена — невозможно.

    "Родители сами признаются, что заплатили медсестре или врачу, чтобы те выписали фиктивную справку о прививке, чтобы ребенок мог посещать дошкольное или школьное учебное заведение", — сообщил детский иммунолог Киева Федор Лапий.

    При этом по словам директора Департамента науки и образования КГГА Елены Фиданян, не пустить ребенка в школу или не допустить в класс для занятий могут лишь в том случае, если у ребенка есть все признаки кори на лицо.

    "Не пускать не привитого ребенка в школу на занятия не могут. Но, если у школьника имеются все симптомы болезни, то такого ребенка отводит в медкабинет и медсестра должна позвонить его родителям, уведомить и попросить забрать школьника", — сказала Фиданян.

    Напомним, 15 января сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.

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