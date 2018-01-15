Вспышку кори зафиксировали во Львовской области

скриншот видео youtube

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Вспышку кори зарегистрировали во Львовской области, заболели уже более 80 человек, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"По состоянию на сегодня, 15 января, в области заболели корью 84 человека, из них 56 детей. Из общего числа заболевших 61 случай заболевания зафиксировали во Львове", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось,что почти 90 случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве с начала года.

В субботу утром в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с начала 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, среди которых 54 ребенка.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.