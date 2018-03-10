На четверг, 8 марта, в столице Украины запланированы два марша, посвященных защите прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Киевская городская госадминистрация объявила о проведении "Большого женского ралли".
Согласно распоряжению КГГА, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями относительно наличия и технического состояния транспортных средств, которые изымаются во время мобилизации.
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
Директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург сообщила, что по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети.
По словам первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в одной из школ приостановят занятия, так как уровень заболеваемости там превысил 20%, еще в 14 школах произошло частичное покласове закрытие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно распоряжению КГГА, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями относительно наличия и технического состояния транспортных средств, которые изымаются во время мобилизации.
На четверг, 8 марта, в столице Украины запланированы два марша, посвященных защите прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Киевская городская госадминистрация объявила о проведении "Большого женского ралли".
Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 26 июня, открыл новый въездной знак в столицу на Бориспольском шоссе. На знаке изображен архангел Михаил и надпись "Киев". В сети неоднозначно восприняли новшество столичных властей.
Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит митинг в поддержку представления от "Свободы" по воинам-добровольцам. Участники митинга ожидают начала заседания горсовета, чтобы высказать свои требования.
Для создания цветочной выставки "Тайны Пасхальной писанки" на Певческом поле было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей. К созданию цветочных композиций приложили руку более 200 работников.
Участок над Днепром компания предложила построить за 4,3 млрд грн, а работы на левом берегу обойдутся в 1,7 млрд грн. Ряд работ по строительству Подольско-Воскресенского моста компания должна завершить в 2017 году.
В Киеве в воскресенье прошел 7-й Киевский международный марафон, участие в котором приняли около 6 тысяч человек из 49 стран мира. Средства от регистрации в благотворительном забеге на два километра "Осуществи мечту" будут направлены на лечение Софьи Жилиной.
Демонтаж МАФов возобновился рано утром в пятницу. По словам очевидцев, одна из женщин потеряла сознание, ей вызвали "скорую". Возмущенные собственники киосков вышли на проспект Победы и попытались его перекрыть.
Здание Киесовета в четверг пикетируют около 200 предпринимателей, которые выступают против запрета продажи пива в киосках и сноса МАФов. Люди держат плакаты "Прочь коррупционные схемы их КГГА", "Забрали удочку - дайте рыбу".
У здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг утром начался митинг против вырубки столичных парков. Некоторые протестующие пришли под здание мэрии в самодельных масках и с плакатами.
Участники акции протеста в защиту МАФов (малые архитектурные формы) и киосков, а также представители "Правого сектора" прорвались в здание Киевской горгосадминистрации (КГГА) и перекрыли движение на Крещатике.
Под стенами Киевской горгосадминистрации (КГГА) митингуют строители. Это самый массовый митинг за последние 1,5 года в Киеве, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка.
В Киеве из-под завала в пятиэтажном здании на улице Хмельницкого спасатели освободили шестого человека. По словам мэра Киева Виталия Кличко, спасательные работы будут продолжаться еще как минимум сутки. Под завалами могут быть еще люди.
Возле здания КГГА около полусотни активистов требовали оставить улицу Крещатик свободной для пешеходов в выходные и праздничные дни. Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве с 13 февраля не будут перекрывать Крещатик на выходные.
Киевская горадминистрация (КГГА) обязала сотрудников предприятий общественного питания и рынков носить медицинские маски в местах массового скопления людей, это сделано из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Дорогу возле станции метро "Черниговская" в четверг перекрыли столичные предприниматели, которые проводят акцию протеста. В митинге участвуют около 100 человек, которые стоят на проезжей части. Стоят трамваи и другой транспорт.
Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
В Киеве, жители микрорайона "Воздвиженка" перекрыли движение строительного транспорта по ул. Кожемяцкой, 20. Таким образом, жители начинают бессрочную акцию протеста с требованием к КГГА остановить строительство 32 жилых домов в урочище Гончары-Кожемяки.
В киевском парке "Киото" чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки вместе с заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым осмотрел результаты реконструкции парка и посоветовал сделать его "более японским".
В Киеве начался демонтаж габаритных торговых киосков, сообщил директор департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец. По его словам, ранее габаритных МАФов был невозможен по технологическим причинам. Теперь их приходится полностью разбирать.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом открыл Центра помощи и временного размещения вынужденно переселенных лиц в Деснянском районе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По словам директора НТЦ "Психея", эксперта энергетических рынков Сергея Сапегина, даже получая какие-то жалобы, какие-то претензии со стороны общественности, со стороны операторов рынка, чиновники обкладываются бумагами и выводят процесс в поле переписки.
По словам заместителя начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, в Киевской городской государственной администрации намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве.
Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко. По словам мэра, к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией.
Несколько десятков активистов, одетых в медицинские халаты, пришли к зданию КГГА, чтобы, по их словам, "вылечить" столичную власть от "транспортной истерики". В частности, люди выступали против расширения дороги на Голосеевском проспекте.
Неизвестные сносят памятник чекистам на Лыбедской площади в Киеве с помощью экскаватора. В ККГА уточнили, что техника, которая сносит памятник чекистам, не принадлежит коммунальному предприятию "Благоустройство".
В четверг под зданием Киевсовета проходит многочисленный митинг в защиту продажи алкоголя в киосках. Участники акции, среди которых представители "Правого сектора", штурмовали здание. Как это было, смотрите на кадрах.
Митинг таксистов проходит под зданием Киевской городской государственной администрации. Ранее глава профсоюза таксистов Украины Василий Попык анонсировал мирную акцию под КГГА в количестве около 500 человек.
В центре Киева, перед Киевской городской государственной администрацией велосипедисты устроили акцию протеста. Им не нравится, что без тендеров отдали на реконструкцию велотрек фирме известного застройщика по фамилии Непоп.
Киевский городской голова Виталий Кличко проехался по новому автобусному маршруту в одном из районов столицы. Кличко вместе с пассажирами проехался по новому автобусному маршруту N.114 ул. Милославская-Центральный железнодорожный вокзал.
Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прокомментировал ситуацию с "дымовой атакой" на столицу и другие регионы страны во время заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.
В ночь на четверг Киев накрыло густым дымом. Дым и запах гари присутствует в южно-западном пригороде столицы, Голосеевском районе, на Оболони, на Борщаговке, в районе площади Победы и других микрорайонах. К утру 3 сентября запах гари усилился.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом США в Украине Джеффри Пайеттом открыл Центра помощи и временного размещения вынужденно переселенных лиц в Деснянском районе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Движение автотранспорта по проспекту Бажана возле станции метро "Харьковская" в Киеве разблокировано. Протестующие предприниматели Киева покинули проезжую часть и позволили автотранспорту двигаться по дороге.
В результате сильного ветра часть дерева вечером в пятницу упала на проезжавший автомобиль Mitsubishi Colt в Подольском районе Киева, погибла пятилетняя девочка, ее мать, которая была за рулем, госпитализирована.
На Майдане Незалежности 1 декабря состоялось народное вече, после которого митингующие Евромайдана захватили в Киеве ряд административных зданий. Смотрите кадры ожесточенных столкновений активистов и силовиков.