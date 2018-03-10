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    Администрация г. Киева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 893
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    • Самые читаемые
    В Киеве 8 марта перекрыт Крещатик для Большого женского ралли
    Центр Киева перекрыт для "Большого женского ралли" и женского марша
    09:01 08.03.2018
    207
    На четверг, 8 марта, в столице Украины запланированы два марша, посвященных защите прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Киевская городская госадминистрация объявила о проведении "Большого женского ралли".
    Киевская городская государственная администрация
    В Киеве готовят списки на изъятие техники у предприятий для военных целей
    14:18 07.03.2018
    840
    Согласно распоряжению КГГА, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями относительно наличия и технического состояния транспортных средств, которые изымаются во время мобилизации.
    Снег и сосульки на крышах домов в Киеве
    Погода в Киеве: облачно, мокрый снег, на дорогах - гололедица
    06:57 07.03.2018
    132Украина остановилась в снежных заносах
    В среду в столице ожидается мокрый снег и дождь. Киевлян призывают быть осторожными, обходить крыши и металлические крышки люков, не держать руки в карманах и ходить не спеша.
    Уборка снега в Киеве
    В КГГА объяснили, когда столицу освободят из снежного плена
    00:58 06.03.2018
    98Украина остановилась в снежных заносах
    Советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире "ГС" пообещала, что особое внимание столичные власти уделят очистке тротуаров и крыш.
    Ученики
    Киевские власти решили возобновить учебу в школах с 5 марта
    00:17 04.03.2018
    305Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Киевская госадминистрация выполняет рекомендации кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.
    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
    Заснеженная трасса в Украине
    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков
    09:12 01.03.2018
    205Украина остановилась в снежных заносах
    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
    Снегопад в Киеве
    Киев сковали 8-балльные пробки, дороги убирают полтысячи единиц техники
    08:36 01.03.2018
    947Украина остановилась в снежных заносах
    По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 8:30 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 8 баллов. Во дворах жилых домов работают 3800 работников ЖЭУ.
    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814Украина остановилась в снежных заносах
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Скубченко: флаги УПА в Киеве - нацистское издевательство
    07:45 01.03.2018
    1797Радикальный экстремизм охватил Украину
    Блоггер Александр Скубченко считает, что мэр Киева Виталий Кличко подпишет скандальное решение Киевсовета по использованию красно-черного флага ОУН-УПА в городе.
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой на ТВ. Видео
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой о декоммунизации 
    03:37 26.02.2018
    2438Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос о декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать.
    Последствия снегопада в Киеве
    В Киеве снег убирают 500 единиц техники
    19:37 24.02.2018
    315Украина остановилась в снежных заносах
    Столичная администрация вывела на дороги сотни единиц техники, чтобы справиться с обильным снегопадом, идущим в Киеве с утра 24 февраля. Синоптики ожидают окончания снега вечером в субботу.
    Инцидент во Львове с маршруткой
    В Киеве вновь подорожает проезд - СМИ
    17:24 22.02.2018
    601
    Руководитель коммунальной службы перевозок Киевской городской госадминистрации заявил, что нынешняя стоимость проезда в 4 гривны будет повышена. Деньги пойдут на обновление автопарка.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    В Киеве намерены отказаться от хлорирования воды
    13:32 21.02.2018
    306
    Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что власти столицы серьезно взялись за качество питьевой воды в части ее обеззараживания.
    Возле военкомата в Киеве. Архивное фото
    Кличко объявил "облаву" на уклонистов от армии в Киеве
    11:46 16.02.2018
    1477
    Согласно распоряжению главы Киева Виталия Кличко, во всех структурных предприятиях КГГА и на ряде киевских предприятий будет проведена масштабная работа по поиску уклонистов от армии.
    Больница
    В Киеве нет сывороток от дифтерии и ботулизма - КГГА
    13:31 14.02.2018
    180Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата нет, как и против дифтерии.
    Термометр
    Грипп атакует. В Киеве закрыта треть школ на карантин
    12:49 12.02.2018
    161
    Отмечается, что в Киеве из заболевших 25 831 человек около 70% - дети. В столице закрыты 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.
    Виталий Кличко
    Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко
    08:00 12.02.2018
    1986
    Столичный градоначальник Виталий Кличко отчитался в Киевсовете о проделанной работе, похваставшись рекордными показателями бюджета, ремонтом дорог и другими достижениями.
    Врач. Архивное фото
    Корь и не думала отступать. В КГГА сообщили число заболевших
    06:12 03.02.2018
    352Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург сообщила, что по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети.
    Ртутный градусник и таблетки
    В Киеве из-за гриппа приостанавливают занятия в школах
    21:36 01.02.2018
    735Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    По словам первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в одной из школ приостановят занятия, так как уровень заболеваемости там превысил 20%, еще в 14 школах произошло частичное покласове закрытие.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой на ТВ. Видео
    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой о декоммунизации 
    03:37 26.02.2018
    2438
    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос о декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать.
    Виталий Кличко
    Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко
    08:00 12.02.2018
    1986
    Столичный градоначальник Виталий Кличко отчитался в Киевсовете о проделанной работе, похваставшись рекордными показателями бюджета, ремонтом дорог и другими достижениями.
    Автобус. Архивное фото
    В Киеве выпало 20 см снега, жителей просят не пользоваться личными авто
    07:58 01.03.2018
    1814
    Городские власти просят киевлян не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Сейчас в Киеве выпало 20 см снега.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Скубченко: флаги УПА в Киеве - нацистское издевательство
    07:45 01.03.2018
    1797
    Блоггер Александр Скубченко считает, что мэр Киева Виталий Кличко подпишет скандальное решение Киевсовета по использованию красно-черного флага ОУН-УПА в городе.
    Возле военкомата в Киеве. Архивное фото
    Кличко объявил "облаву" на уклонистов от армии в Киеве
    11:46 16.02.2018
    1477
    Согласно распоряжению главы Киева Виталия Кличко, во всех структурных предприятиях КГГА и на ряде киевских предприятий будет проведена масштабная работа по поиску уклонистов от армии.
    Снегопад в Киеве
    Киев сковали 8-балльные пробки, дороги убирают полтысячи единиц техники
    08:36 01.03.2018
    947
    По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 8:30 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 8 баллов. Во дворах жилых домов работают 3800 работников ЖЭУ.
    Киевская городская государственная администрация
    В Киеве готовят списки на изъятие техники у предприятий для военных целей
    14:18 07.03.2018
    840
    Согласно распоряжению КГГА, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями относительно наличия и технического состояния транспортных средств, которые изымаются во время мобилизации.
    Инцидент во Львове с маршруткой
    В Киеве вновь подорожает проезд - СМИ
    17:24 22.02.2018
    601
    Руководитель коммунальной службы перевозок Киевской городской госадминистрации заявил, что нынешняя стоимость проезда в 4 гривны будет повышена. Деньги пойдут на обновление автопарка.
    Последствия снегопада в Киеве
    В Киеве снег убирают 500 единиц техники
    19:37 24.02.2018
    315
    Столичная администрация вывела на дороги сотни единиц техники, чтобы справиться с обильным снегопадом, идущим в Киеве с утра 24 февраля. Синоптики ожидают окончания снега вечером в субботу.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    В Киеве намерены отказаться от хлорирования воды
    13:32 21.02.2018
    306
    Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что власти столицы серьезно взялись за качество питьевой воды в части ее обеззараживания.
    Ученики
    Киевские власти решили возобновить учебу в школах с 5 марта
    00:17 04.03.2018
    305
    Киевская госадминистрация выполняет рекомендации кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.
    В Киеве 8 марта перекрыт Крещатик для Большого женского ралли
    Центр Киева перекрыт для "Большого женского ралли" и женского марша
    09:01 08.03.2018
    207
    На четверг, 8 марта, в столице Украины запланированы два марша, посвященных защите прав женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Киевская городская госадминистрация объявила о проведении "Большого женского ралли".
    Заснеженная трасса в Украине
    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков
    09:12 01.03.2018
    205
    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
    Больница
    В Киеве нет сывороток от дифтерии и ботулизма - КГГА
    13:31 14.02.2018
    180
    По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата нет, как и против дифтерии.
    Термометр
    Грипп атакует. В Киеве закрыта треть школ на карантин
    12:49 12.02.2018
    161
    Отмечается, что в Киеве из заболевших 25 831 человек около 70% - дети. В столице закрыты 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.
    Снег и сосульки на крышах домов в Киеве
    Погода в Киеве: облачно, мокрый снег, на дорогах - гололедица
    06:57 07.03.2018
    132
    В среду в столице ожидается мокрый снег и дождь. Киевлян призывают быть осторожными, обходить крыши и металлические крышки люков, не держать руки в карманах и ходить не спеша.
    Уборка снега в Киеве
    В КГГА объяснили, когда столицу освободят из снежного плена
    00:58 06.03.2018
    98
    Советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире "ГС" пообещала, что особое внимание столичные власти уделят очистке тротуаров и крыш.
    Киев в плену непогоды
    Власти Киева предупреждают об опасности падения снега и сосулек с крыш
    18:41 03.03.2018
    42
    По сообщению пресс-службы КГГА, вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки, поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов.
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