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В ночь на четверг Киев накрыло густым дымом. Дым и запах гари присутствует в южно-западном пригороде столицы, Голосеевском районе, на Оболони, на Борщаговке, в районе площади Победы и других микрорайонах. К утру 3 сентября запах гари усилился.