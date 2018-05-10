Власти Киева объяснили, почему дорожает проезд в транспорте

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Для повышения стоимость проезда в столичном транспорте есть ряд объективных причин.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С момента последнего повышения тарифов на проезд значительно возросла стоимость дизельного топлива (с 19,44 до 24,06 гривны за литр), электроэнергии (с 1,98 до 2,29 гривны за кВт / ч), основных материалов, запчастей и комплектующих. Кроме того, сегодня в коммунальных предприятиях открыты более полутысячи вакансий водителей. У них нет мотивации работать на общественном транспорте", — сказал Поворозник.

По его словам, если так будет продолжаться, то вскоре водить общественный транспорт будет некому.

Кроме того, из-за долгов "Киевпасстрансу", денег на ремонт и закупку подвижного состава не хватает. А большая часть подвижного состава предприятия не обновлялось в течение 20-40 лет, поэтому ездить в таком устаревшем транспорте может быть просто опасно, говорит Поворозник. Замены требуют 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев. Также обновления или замены требует часть эскалаторов в метро и другие системы подземки.

"Чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1,8 миллиарда гривен ежегодно", — подчеркнул Поворозник и добавил, что бесплатный проезд в транспорте для льготников будет сохранен.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в киевском общественном транспорте повысится, процесс расчетов находится на финальном этапе.