Эксперт: за подмену материалов при строительстве ТРЦ грозит тюрьма

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве по поручению мэра Виталия Кличко обследуют системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей.

В КГГА сообщают, что такое решение продиктовано необходимостью недопущения трагедии, подобной произошедшему в торговом центре в российском Кемерово. Поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.

Насколько застройщики качественно выполняют строительство ТРЦ и придерживаются ли они строгих предписаний пожарной безопасности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал вице-президент конфедерации строителей Украины Юрий Сербин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як у нас будують ТРЦ? Чи є якісь офіційні обов'язкові умови, щоб матеріали були певного стандарту, антигорючими і т.д.?

— Є обов'язкові умови, в них вказано, куди можна застосувати ті чи інші матеріали. Ось наприклад коли ми робимо зовнішнє утеплення будинків, то у нас заборонено застосовувати пінопласт, горючі матеріали, тобто, це все записано і в ДСТУ, і в ДБН, і використовуємо лише те, що важливо, і те, що дозволяється будівельними нормами.

Уранці в ефірі був слухач, який займається продажем японських фасадних фіброцементних панелей. За його словами, їх використовують переважно для приватного будівництва, а для будівництва великих об'єктів, таких як ТРЦ, це задорого, бо один квадрат коштує 25-30 доларів. Можете якось прокоментувати цю інформацію? РИА Новости | Перейти в фотобанк "Скажите правду!" Кемерово скорбит и митингует

— Як коментувати те, що він застосовує на приватні будинки? Та хай застосовує на приватні будинки. У нас у проектах є ті матеріали, які можливі з точки зору пожежної безпеки і будівельних норм, які можна застосовувати на будівництві великих об'єктів.

От зараз я знаходжусь на будівництві школи. От ми тут застосовуємо плиту, яка не горюча. З тими властивостями, які дозволяють. А пінопласт не дозволяється. А якщо він застосовує десь плиту на приватні будинки, то це ж приватний будинок, майже не контролюється, якщо людина сама хоче поставити якісь плити туди.

Коментувати якісь плити, якісь матеріали, які застосовує приватний забудовник… Якщо він будує тільки по ескізу, це ж ніхто не буде контролювати. Ніхто ж не буде контролювати одноповерховий будиночок.

Він каже, що навпаки вогнестійкі, дорогі матеріали при будівництві великих об'єктів не використовують.

— Та я зрозумів, про що Ви кажете. Я зрозумів. Можна застосовувати все, що хочеш, золоті, дорогі, казати що вони вогнестійкі, але повинна бути перевірка. Вони нічим не кращі тих матеріалів, які ми зараз застосовуємо на будівництві. Нічим не кращі, повірте мені.

Наскільки серйозні у нас перевірки при здачі великої будівлі як ТРЦ в експлуатацію?

— Серйозно перевіряється, обов'язково, коли застосовується матеріал і коли йдуть підписи, то ти показуєш сертифікат на цей матеріал, який застосовував, якщо ти щось інше підсунув, то тобі загрожує кримінальна відповідальність, якщо ти замінив вогнестійкий матеріал на якусь, пробачте, халтуру. І якщо є сумніви у комісії, або у людей, які перевіряють пожежну безпеку, то вони беруть ці матеріали на випробування.

По-друге, всі двері у нас перевіряються на вогнестійкість, для цього вони йдуть у спеціалізовані організації, які перевіряють на вогнестійкість ці двері. Виробник негайно відповідає, якщо він поставив ці двері неякісно, і якщо неякісні матеріали.

Іноді йдеш і бачиш, ніби будівельники просто штукатурять пінопласт. А буває таке, що пінопласт штукатурять? Чи це інша технологія, вогнетривка, а вона лише на вигляд як пінопласт?

— Я не можу сказати, що Ви бачили. Ви щось бачили, Вам здається що це пінопласт. А може це не пінопласт. Я ж не можу цього сказати. Для житлових будинків, для шкіл, для дитсадків пінопласт категорично заборонений. Не може бути так, що на дитсадок чи на школу хтось буде застосовувати пінопласт. Це просто неможливо фізично. Його зупинять, якщо він почне таку халтуру.

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Це зупинять, якщо виявлять під час перевірки, а якщо встигнуть заштукатурити до здачі в експлуатацію, то вдалося зекономити.

— Усе може бути, у нас хтось когось вбиває, хтось когось обкрадає, це безумовно може бути. Якщо школа наприклад на 1000 місць, то для того, щоб її утеплити ззовні, потрібно 3-4 місяця.

А де замовник? Де підрядник? У нас же не всі Войцехівські. Хто хоче відповідати за те, що не дай Боже, для дітей це буде небезпечно, якщо ми кажемо про школи? Або про дитсадки.

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Напомним, зампредседателя комиссии Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Денис Попов считает, что избежать повторения кемеровской трагедии в Киеве можно только одним путем: когда речь идет об опасности, все должностные лица должны тщательно выполнять свои обязанности.