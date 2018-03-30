Мэр Киева увеличил за год свои доходы в 3 раза

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. За 2017 год мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 4.94 миллиона гривен доходов от роялти, что в три раза больше по сравнению с 2016 годом (1.66 миллиона). Об свидетельствуют данные главы КГГА в реестре электронных деклараций.

Среди доходов столичного градоначальника также указана заработная плата, которая за минувший год составила 186,6 тысяч гривен, подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета — 11,6 тысяч гривен и банковские проценты — 212 гривен. К слову, на банковских счетах Кличко хранит 1 тысячу евро, 1,2 тысячи долларов и 130 тысяч гривен.

Наличными у мэра есть 29,5 тысяч евро и 18,1 тысячи долларов. Кроме того, Кличко указал в декларации, что одолжил третьим лицам 8,4 миллиона евро и 697,6 тысяч долларов (данный заем был указан еще в его декларации за 2016 год).

Мэру столицы, согласно декларации, принадлежит квартира площадью 251,8 кв.м в Киеве. Жилой дом площадью 785,5 кв.м и земельный участок площадью 2,5 тыс кв.м в селе Лютеж (Вышгородский р-н) оформлены на его жену Наталью Егорову.

Также Кличко владеет французскими каминными часами XIX века, 7 элитными наручными часами и роялем Yamaha. В его собственности находится 9 велосипедов, мотоцикл и прицеп-платформа.а

Жена мэра является собственницей автомобилей Toyota Sequoia (2014 года выпуска), Land Rover Discovery (2013 года выпуска), а также ряда ювелирных изделий. Супружеская пара задекларировала расходы на страхование в Германии — 244,9 и 299,1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко признался, что размышляет об участии в предстоящих президентских выборах.