В Киеве предлагают крупно штрафовать за уничтожение исторических зданий

Игорь Данько

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают штрафовать за уничтожение исторических зданий на сумму до 255 000 гривен. Его инициаторами выступило руководство КГГА.

Также законопроект предлагает разрешить принудительный выкуп исторических памятников. Кроме того, сумму штрафа планируют сделать одинаковой как для физических, так и для юридических лиц.

Штрафы для юридических и физических лиц за проведение любых работ на охранном объекте без разрешений соответствующего органа, а также по доведению их до состояния разрушения предлагается увеличить с 17 тыс. — 170 тыс. грн до 85 тыс. — 255 тыс. грн.

Данный законопроект также предусматривает введение ответственности за нанесение вреда не только выявленным объектам культурного наследия.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает наказание за неправильную парковку транспортного средства.