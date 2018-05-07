наверх
07.05.201822:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    В КГГА предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (216)

    122
    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В ближайшее время до конца суток 7 мая и ночью 8 мая гроза и шквалы 15-20 м/сек, сообщил пресс-служба КГГА со ссылкой на  Укргидрометцентр.

    В Москве прошла мощная гроза. Впечатляющее видео
    Канал Фобос / Phobos. Катаклизмы и катастрофы природы на youtube.com
    Первая весенняя гроза испугала москвичей

    Читайте также: Гостеприимство по-киевски. Финал Лиги чемпионов: скандал на скандале

    "Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает гражданам основные правила поведения при усилении ветра, которые помогут избежать несчастных случаев: все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; требуется избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", — говорится в сообщении.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти