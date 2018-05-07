В КГГА предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В ближайшее время до конца суток 7 мая и ночью 8 мая гроза и шквалы 15-20 м/сек, сообщил пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает гражданам основные правила поведения при усилении ветра, которые помогут избежать несчастных случаев: все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; требуется избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", — говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.