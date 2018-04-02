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    Киев

    В КГГА отреагировали на аварию лифта на Троещине

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    Согласно информации КГГА, что лифт не падал, а всего лишь остановился на 15 см ниже положенной высоты. Медики не обнаружили угрозы жизни и здоровью пассажира сломавшегося лифта и не стали проводить госпитализацию.
    Лифт
    "Новости 7 канал Одесса"

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Киевские чиновники прокомментировали обрыв лифта на Троещине, который произошел в это воскресенье.

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    В обращении на сайте КГГА утверждается, что лифт не падал, как это сообщалось ранее, а всего лишь остановился на 15 см ниже положенной высоты. Также утверждается, что заявка о застревании лифта поступила в 15:58, а экипаж аварийной службы прибыл на место уже в 16:17 и освободил пассажира из кабины.

    Сообщается, что медики не обнаружили угрозы жизни и здоровью пассажира сломавшегося лифта и не стали проводить госпитализацию. 

    Работа лифта была восстановлена в 17:00. В качестве предварительной причины аварии называют сбой станции управления и кратковременный перепад напряжения.

    Ранее сообщалось, что в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт. Как уточняется, с высоты третьего этажа упала лифтовая кабина. В момент падения внутри лифта находился мужчина. Его забрала машина "скорой" помощи.

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