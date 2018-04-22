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    Фотоленты

    Красная дорожка Венского бала в Киеве

    (обновлено: )156
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Красная дорожка Венского бала в Киеве
    Информатор

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    Красная дорожка Венского бала в Киеве

    В субботу вечером, 21 апреля, в колонном зале КГГА начался Венский бал. По ковровой дорожке прошлись дебютанты, звезды, бизнесмены и все желающие, которые приобрели билеты.

    Венский бал в мире — всегда благотворительный проект, не стало исключением и событие в Киеве. Деньги собирали на нужды Центра реабилитации детей с инвалидностью.

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    На балу кружили в танце украинские звезды шоу-бизнеса: актеры, певцы и популярные теле и радио ведущие. Также поддержать мероприятие пришли дипломаты и бизнесмены. По словам гостей, одни собирались танцевать, а другие просто понаблюдать за происходящим. 

    "Изысканные наряды, эксклюзивные блюда и очень много танцев — в столичной мэрии проводят изысканный бал. Самые дешевые билеты стоили 3 тысячи гривен, а самые дорогие — 10-12 тысяч", — сообщил коррепсондент ТСН.

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