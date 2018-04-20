Куда ведет страну Порошенко? Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Власть как соучастник преступления"

В понедельник Украина отметила третью годовщину убийства журналиста и писателя Олеся Бузины. Ответов на главные вопросы по этому делу у общества до сих пор нет.

Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал это "преступлением без наказания – без надежды на наказание для исполнителей и для тех, кто стоял за этим преступлением – циничным, злобным".

"Это страшная история, которая, к сожалению, продолжается. Злобное нежелание действовать в расследовании этого преступления – вот уже три года", – отметил эксперт.

Еще более страшно, добавляет он, что власть фактически – соучастник преступления, "даже если она только покрывает".

"И важно, что 3 года спустя никто не осудил, и даже общество не осудило, не сплотилось. Хотя это общенациональная беда, когда убивают – можно по-разному относиться к творчеству Бузины, но он был ярким писателем…. И даже после этого общество не осудило то, что произошло. Получается, та атмосфера, в которой возможны такие вещи, еще усугубилась. Часть общества признает, что за взгляды, слова, публичную деятельность, которая не совпадает чем-то с официальной или радикально-полуофициальной может быть такое покарание, как насильственная смерть. И это страшно", – сказал Рудяков.

При этом насилие над инакомыслием в стране продолжается, уверен он: сейчас власть отошла от прямого насилия, но от имени власти это делают активисты, праворадикалы, а полиция не выполняет своих прямых функций – при полном коллапсе правоохранительной системы.

"Результатов не узнаем никогда"

Но не только дело Бузины стоит в этом ряду: еще мы помним об убийстве Павла Шеремета, видим определенную позицию наших европейских и американских партнеров, что ситуация со свободой слова в Украине становится хуже, чем раньше, заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Если мы сравним ситуацию 2014 и 2018 года, есть негативные тенденции, отметил он.

"Мы слышим громкие заявления от властей, которые даже на это не влияют, со стороны президента, что это является "делом чести", эти убийства должны быть раскрыты. Но, к сожалению, ни там, ни там ситуация до сегодняшнего момента не поменялась. И я думаю, что она не поменяется – убийцы не будут найдены ни там, ни там. Точно так же, как по менее резонансным делам, которые находятся в производстве наших правоохранительных органов", – спрогнозировал политолог.

Если же ситуация не будет меняться и дальше, мы будем слышать о взрывах, обстрелах, убийствах, отмечает Разумков, а хотелось бы, чтобы ситуация в правоохранительных органах менялась.

"По Бузине дело будет затягиваться. По подозреваемым и у защиты, и у обвинения есть сомнения нынешней доказательной базе. Я боюсь, что результативной части мы не услышим никогда", – сказал

"Попытка разгрома УПЦ"

Еще одной важнейшей темой недели стали "церковные инициативы" президента Порошенко, которого уже поддержала Верховная Рада.

Павел Рудяков называет это "ненормальной ситуацией, которую мы все принимаем как нормальную".

"Это тоже страшно. Эта псевдонормальность, которая шокирует нормальных людей", – сообщил политолог.

По сути, если отбросить процессуальные церковные вещи, понятно, что вся эта история возникла с определенной целью – абсолютно технологической, уверен эксперт. Когда президент выступал в Верховной Раде, он фактически объявил войну РПЦ.

"В 2014 году Порошенко сказал – я на Донбасс принесу мир. На Донбассе он воюет 4 года, даже официально объявил войну, сменив антитеррористическую операцию. И вот что происходит сейчас в церковной сфере – тоже обещание мира, которое тянет за собой, не приведи Господи, религиозную войну", – считает Рудяков, подчеркивая, что это может грозить попыткой разгрома украинской православной церкви.

У самого же обращения Порошенко в церковном смысле нет перспективы, заявил политолог.

Украинское фото Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ

"Страшно, что государство подталкивает к формированию отрядов самообороны. Я знаю несколько приходов УПЦ в разных частях страны, там люди готовы защищать храмы через создание отрядов самообороны. Это означает бойни", – предупредил эксперт.

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"В храмах и душах остается пустота"

Украинские политики – как со стороны власти, так и со стороны оппозиции – перед выборами очень часто пытаются взять на политический флаг церковные вопросы, рассказал Дмитрий Разумков.

По его мнению, лучше этого не делать, "потому что, так же, как языковые вопросы часто раскалывают общество, это никогда не приносит позитива: после проведения избирательной кампании очень часто остается пустота – на улицах, в храмах и душах людей".

"У меня нет уверенности, что в Константинополе в ближайшее время примут решение, которое нужно администрации президента. А если этого не будет, это будет очень серьезный имиджевый удар по президенту в преддверии избирательной кампании", – подчеркнул политолог.

"Готов работать с Вакарчуком"

Обсудили эксперты и американский визит министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД, считает Павел Рудяков, сделал серьезную заявку.

МВД Украины Министр внутренних дел Арсен Аваков в США

"Я уверен, что он не претендует на роль кандидата в президенты, которого поддержит Америка и который сможет серьезно конкурировать на выборах. Но мне кажется, что в Америке уже по тем или иным причинам в качестве одного из двух главных сценариев разрабатывается, что если Украина превращена в большую Галичину, то следующим президентом Украины должен быть галичанин. У нас есть американский кандидат, он нам всем очень нравится, мы его засветили в речи 4 апреля в Киево-Могилянской Академии. Пока он больше поет, чем выступает. Правда, может, пусть лучше больше поет, мы его изберем (имеется в виду Святослав Вакарчук – Ред.)", – поделился своим мнением политолог.

Этот вопрос, считает он, решен. Но остается вопрос, кто будет работать под таким президентом.

"У нас работать и красть – синонимы. Вот Аваков предлагает себя человеком, который сможет осваивать американские деньги. В Америке знают, что он это делать умеет, вот он поехал. Лоббисты ему сделали хорошую программу", – сказал Рудяков.

"Аваков пытается сохранить влияние при следующей власти"

Дмитрий Разумков тоже считает, что Аваков не претендует на пост президента.

"В первую очередь, задача номер 1 для Авакова – даже при изменении политической ситуации в государстве и изменениях в вертикали власти – оставить за собой возможность влиять на решения или остаться при должности министра внутренних дел. Потому что под ним сконцентрирована большая сила: министерство, полиция, погранслужба, МЧС, который сегодня уже является ГСЧС, и по большому счету у него есть еще так называемые структурные подразделения МВД, а до этого были добробаты", – перечислил политолог.

А кроме этого существует определенное неформальное влияние на разные структуры крайне-правого толка – "тот же "Национальный корпус", который, по определенной информации, мягко говоря, с оглядкой смотрит на Арсена Борисовича".

"Поэтому для него максимально важной задачей будет сохранение всех влияний. Потому что сейчас он является достаточно серьезным политическим игроком в государстве. У него есть своя депутатская группа, широкий пул влияния в государстве – и потерять это все очень бы не хотелось. Даже поездки в США Авакова носят цементирующий характер – чтобы сохранить то, что есть сегодня, даже если что-то поменяется в вертикали власти в государстве", – подчеркивает Разумков.

Украинцы пресыщены компроматом

Также политологи проанализировали новую серию разоблачений президента от беглого народного депутата Александра Онищенко.

Сама эта тема – не новая, напомнил Дмитрий Разумков.

"Мы уже видели и слышали часть пленок. Очень удобная позиция со стороны администрации президента – "Мы фейки не комментируем". Она имеет право на существование с технологической точки зрения, она правильна – если нечем отбивать, то лучше не реагировать. Для меня не совсем понятна позиция антикоррупционных органов. Потому что если принять за основу, что эта пленка – аутентичная, то ей более чем должны были заинтересоваться как НАБУ, так и САП. Возможно, и НАЗК. Потому что в разговорах идет речь о конкретных цифрах, которые так или иначе должны отразиться на финансовом благосостоянии участников этого разговора", – сказал эксперт.

Но, в то же время, с электоральной точки зрения наш избиратель настолько закален, в плохом смысле этого слова, против таких информационных поводов, что он на них не очень реагирует, уверен Разумков.

"Да, это послушают все, но в результате мнение о политиках по большому счету не поменяется", – прогнозирует он.

Интерес к "пленкам Онищенко" может быть на Западе

А Павел Рудяков назвал "пленки Онищенко" долгоиграющей темой.

"И пока то, как реагирует администрация, что "мы фейки не комментируем", это свидетельство паники. Президент специально собирал внеплановое заседание СНБО по противодействию этим фейкам. … У Порошенко не знают, как реагировать. Потому что прекрасно знают, и он сам, и окружение, что это больная тема, что у Онищенко могут быть записи, которые заинтересуют не наши антикоррупционные органы, но заинтересуют на Западе так, что мало не покажется никому", – сказал политолог.