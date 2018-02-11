Порошенко и Венский бал. Стало известно о важной встрече

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Встреча президента Украины Петра Порошенко с главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой стала настоящим открытием на Венском балу.

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Об этом говорится в статье посла Украины в Австрии Александра Щербы "Европравды".

Он объясняет такое утверждение следующим образом:

"Ибо, в отличие от предыдущего главы парламента, он не скрывает своего интереса к внешней политике вообще и к украинской дилемме в частности. Он с радостью принял приглашение посетить Украину".

Как сообщало РИА Новости Украина, полуобнаженная активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу и провела акцию против участия в торжественном мероприятии президента Порошенко. Активистку Алису Виноградову задержала полиция.