наверх
09.02.201805:36
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере

    (обновлено: )37520
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Петр и Марина Порошенко на красной дорожке Венского бала
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко на Венском балу
    Петр и Марино Порошенко на Венском балу
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua
    Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua
    Петр и Марина Порошенко на красной дорожке Венского бала
    Петр и Марина Порошенко на красной дорожке Венского бала
    Скриншот
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Страна.ua
    Марина и Петр Порошенко на Венском балу
    Марина и Петр Порошенко на Венском балу
    Страна.ua
    Петр и Марино Порошенко на Венском балу
    Петр и Марино Порошенко на Венском балу
    Страна.ua
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Страна.ua
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Акция Femen против участия Петра Порошенко в Венском балу
    Heute

    Рекомендуем

    Коты в СтамбулеУсатые-полосатые наступают. Жизнь котов на улицах Стамбула18:05 08.02.2018
    Всемирно известный карнавал в Рио-де-Жанейро впервые в истории откроет женщина-трансгендер Камилла КарвальоКарнавал в Рио впервые в истории откроет женщина-трансгендер17:30 08.02.2018
    Обыски в редакции ВестейЛюди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"15:42 08.02.2018
    Снос торговых точек в переходе на Майдане НезалежностиПоследние дни МАФов. В переходе на Майдане готовятся снести киоски13:55 08.02.2018
    Автошоу Auto Expo-2018 в ИндииКонцепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-201813:00 08.02.2018
    Мусор в КиевеА воз и ныне там. Сортировка мусора в Украине так и не началась12:37 08.02.2018
    Казахстанская Барби Динара РахимбаеваКазахстанская "Барби" поразила новыми образами11:00 08.02.2018
    Снег в ПарижеФранцию засыпало снегом. Париж в смятении17:48 07.02.2018
    Совершенно секретно. В сети показали редкие фото Малдера и СкаллиТакое не забывается. Актеры X-Files в совершенно необычных амплуа14:30 07.02.2018
    Все фотоленты
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу

    Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Украины Марина Порошенко так и не станцевали на Венском балу-2018.

    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Миллионы нищих, десятки богатых: пропасть в украинском обществе

    По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно, чем и воспользовалась чета Порошенко. 

    Смотрите также: Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал 

    Между тем некоторые гости бала профессионально вальсировали, а другие же просто изображали медленный танец. Петр Порошенко с  супругой предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих "свысока". 

    Как сообщало РИА Новости Украина, полуобнаженная активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу и провела акцию против участия в торжественном мероприятии президента Порошенко. Активистку Алису Виноградову задержала полиция. 

    Ссылки по теме:
      Теги: