Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере

Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Украины Марина Порошенко так и не станцевали на Венском балу-2018.

По правилам торжественного мероприятия, гостям Венского бала танцевать было необязательно, чем и воспользовалась чета Порошенко.

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Между тем некоторые гости бала профессионально вальсировали, а другие же просто изображали медленный танец. Петр Порошенко с супругой предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих "свысока".

Как сообщало РИА Новости Украина, полуобнаженная активистка женского движения Femen проникла в Венскую оперу и провела акцию против участия в торжественном мероприятии президента Порошенко. Активистку Алису Виноградову задержала полиция.